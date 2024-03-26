بيتك يوقع عقد تنفيذ إعادة إعمار المباركية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حمد المرزوق: دعم «بيتك» يؤكد دوره الاجتماعي والوطني الرائد بالتعاون مع الجهات الرسمية إعادة الإعمار ستشمل 17 مبنى وتطوير بعض المباني المجاورة.. بمبلغ تقديري 8 ملايين دينار نورة المشعان: نثمّن مبادرة «بيتك» بتنفيذ المشروع الحيوي لارتباطه بالإرث الحضاري للكويت المشروع طال انتظاره لتحديات كثيرة.. لكننا تجاوزنا بتضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة محمد الغانم: قيمة سوق «المباركية» لا تقدّر بثمن.. فهو يعكس أصالةوتفرد التاريخ الكويتي «الغانم انترناشيونال» ستقوم
بتطوير السوق بما يحافظ على قيمته التاريخية ونمطه التراثي المميز
وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك» عقد تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية مع مقاول التنفيذ، شركة الغانم انترناشيونال، وبلدية الكويت ممثلة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك»، حمد المرزوق: «نحتفل اليوم (أمس) بانطلاق أعمال مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التصميم واعتماده من فريق العمل الاستشاري الخاص بمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية.»
وأضاف المرزوق ان حفل التوقيع مع مقاول التنفيذ، شركة الغانم انترناشيونال هو اعلان رسمي عن انطلاق مرحلة التنفيذ للمشروع، والتي من المتوقع ان تستغرق حوالي 13 شهرا، وهي مدة قياسية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم وبطابع أثري وتراثي أصيل.
وأشار إلى ان مبادرة مجموعة «بيتك» لاعادة اعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية، تشمل نحو 17 مبنى، وتطوير بعض المباني المجاورة، بمبلغ تقديري نحو 8 ملايين دينار، مبينا ان هذا الدعم يؤكد الدور الاجتماعي والوطني الرائد الذي يحرص «بيتك» على النهوض به في اكثر من مجال داخل المجتمع الكويتي، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات الرسمية.
وتقدم المرزوق بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على دعمه واهتمامه بمبادرة «بيتك» ومتابعته الحثيثة والدقيقة وملاحظاته البناءة لمشروع تطوير المنطقة المتضررة، وكذلك تقدم بالشكر لفريق العمل الاستشاري على دورهم الفاعل في المشروع، داعيا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.
حدث مهم ومميز
بدورها، قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان: «يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث المهم والمميز، حيث نجتمع اليوم (أمس) لتوقيع عقد تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية. أمر طال انتظاره وذلك نتيجة لكثير من التحديات قبل ان نصل إلى مرحلة التنفيذ ولكن استطعنا ان نتجاوز جميع هذه التحديات بفضل الله أولا ثم بتضافر الجهود من قبل جميع وزارات وهيئات الدولة والجهات ذات الصلة وبدعم وتعاون بيت التمويل الكويتي».
وأضافت: «لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لبيت التمويل الكويتي (بيتك) على مبادرتهم الطيبة في دعمهم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، اذ تكمن أهميته لارتباطه بالإرث الحضاري الكويتي والتراث الأصيل والهوية الثقافية للمجتمع الكويتي».
كما تقدمت المشعان بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم، وإلى رئيس العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح على حرصهم ودعهم للحفاظ على الموروث واهتمامهم بهذا الأمر.
وتابعت: «أود ان أثني على دور الفريق الاستشاري لإعادة إعمار منطقة المباركية ومجهودهم الواضح، ودور بلدية الكويت المميز في الوصول لهذه المرحلة، والشكر موصول كذلك لكل ممثلي الوزارات والهيئات على دورهم الكبير في الانتهاء من مراحل التصميم والتجهيز وتوزيع القسائم والموافقات وكل الإجراءات المرتبطة بالمشروع، إيذانا ببدء التنفيذ حتى نرى المنطقة المتضررة في سوق المباركية تنبض بالحياة من جديد، وقبل الختام لا أنسى الدور البارز الذي قام به الوزراء السابقون لبلدية الكويت في قيادتهم لدفة هذا الإنجاز وهم د. رنا عبدالله الفارس وعبدالعزيز وليد المعجل وفهد الشعلة».
مسؤولية كبيرة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الغانم انترناشيونال، محمد فؤاد الغانم انه لشرف أن تحظى شركة الغانم انترناشيونال بهذه المسؤولية الكبيرة بتولي اعمال تطوير واعادة انشاء سوق المباركية.
وقال ان القيمة التراثية والتاريخية لسوق المباركية لا تقدر بثمن، فهو يعكس أصالة وتفرد تاريخ دولة الكويت ويوثق النمط المعماري السائد بدولة الكويت في مطلع القرن العشرين. ولقد أصبح على مدى التاريخ السوق التراثي الأشهر والأكثر جذبا في دولة الكويت وبات أحد المقاصد السياحية المميزة بفضل الحفاظ على نمطه التراثي والشعبي بالإضافة إلى كونه مقصدا تجاريا ومنطقة تسوق مميزة. إن الغانم انترناشيونال إذ تتولى أعمال التطوير وإعادة إنشاء السوق فإنها تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاه على عاتقها وما يتوجب عليها من إنجاز أعمال التطوير وإعادة البناء بما يحقق الحفاظ على القيمة التاريخية للسوق وبما يحفظ النمط التراثي المميز له. وسوف توجه الغانم إنترناشونال كل طاقتها لتحقيق هذا الهدف.
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