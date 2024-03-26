بيتك يوقع عقد تنفيذ إعادة إعمار المباركية



حمد المرزوق: دعم «بيتك» يؤكد دوره الاجتماعي والوطني الرائد بالتعاون مع الجهات الرسمية

إعادة الإعمار ستشمل 17 مبنى وتطوير بعض المباني المجاورة.. بمبلغ تقديري 8 ملايين دينار

نورة المشعان: نثمّن مبادرة «بيتك» بتنفيذ المشروع الحيوي لارتباطه بالإرث الحضاري للكويت

المشروع طال انتظاره لتحديات كثيرة.. لكننا تجاوزنا بتضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة

محمد الغانم: قيمة سوق «المباركية» لا تقدّر بثمن.. فهو يعكس أصالةوتفرد التاريخ الكويتي «الغانم انترناشيونال» ستقوم

بتطوير السوق بما يحافظ على قيمته التاريخية ونمطه التراثي المميز

وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك» عقد تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية مع مقاول التنفيذ، شركة الغانم انترناشيونال، وبلدية الكويت ممثلة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان.وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك»، حمد المرزوق: «نحتفل اليوم (أمس) بانطلاق أعمال مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التصميم واعتماده من فريق العمل الاستشاري الخاص بمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية.»وأضاف المرزوق ان حفل التوقيع مع مقاول التنفيذ، شركة الغانم انترناشيونال هو اعلان رسمي عن انطلاق مرحلة التنفيذ للمشروع، والتي من المتوقع ان تستغرق حوالي 13 شهرا، وهي مدة قياسية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم وبطابع أثري وتراثي أصيل.وأشار إلى ان مبادرة مجموعة «بيتك» لاعادة اعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية، تشمل نحو 17 مبنى، وتطوير بعض المباني المجاورة، بمبلغ تقديري نحو 8 ملايين دينار، مبينا ان هذا الدعم يؤكد الدور الاجتماعي والوطني الرائد الذي يحرص «بيتك» على النهوض به في اكثر من مجال داخل المجتمع الكويتي، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات الرسمية.وتقدم المرزوق بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على دعمه واهتمامه بمبادرة «بيتك» ومتابعته الحثيثة والدقيقة وملاحظاته البناءة لمشروع تطوير المنطقة المتضررة، وكذلك تقدم بالشكر لفريق العمل الاستشاري على دورهم الفاعل في المشروع، داعيا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.حدث مهم ومميزبدورها، قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان: «يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث المهم والمميز، حيث نجتمع اليوم (أمس) لتوقيع عقد تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية. أمر طال انتظاره وذلك نتيجة لكثير من التحديات قبل ان نصل إلى مرحلة التنفيذ ولكن استطعنا ان نتجاوز جميع هذه التحديات بفضل الله أولا ثم بتضافر الجهود من قبل جميع وزارات وهيئات الدولة والجهات ذات الصلة وبدعم وتعاون بيت التمويل الكويتي».وأضافت: «لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لبيت التمويل الكويتي (بيتك) على مبادرتهم الطيبة في دعمهم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، اذ تكمن أهميته لارتباطه بالإرث الحضاري الكويتي والتراث الأصيل والهوية الثقافية للمجتمع الكويتي».كما تقدمت المشعان بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم، وإلى رئيس العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح على حرصهم ودعهم للحفاظ على الموروث واهتمامهم بهذا الأمر.وتابعت: «أود ان أثني على دور الفريق الاستشاري لإعادة إعمار منطقة المباركية ومجهودهم الواضح، ودور بلدية الكويت المميز في الوصول لهذه المرحلة، والشكر موصول كذلك لكل ممثلي الوزارات والهيئات على دورهم الكبير في الانتهاء من مراحل التصميم والتجهيز وتوزيع القسائم والموافقات وكل الإجراءات المرتبطة بالمشروع، إيذانا ببدء التنفيذ حتى نرى المنطقة المتضررة في سوق المباركية تنبض بالحياة من جديد، وقبل الختام لا أنسى الدور البارز الذي قام به الوزراء السابقون لبلدية الكويت في قيادتهم لدفة هذا الإنجاز وهم د. رنا عبدالله الفارس وعبدالعزيز وليد المعجل وفهد الشعلة».مسؤولية كبيرةمن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الغانم انترناشيونال، محمد فؤاد الغانم انه لشرف أن تحظى شركة الغانم انترناشيونال بهذه المسؤولية الكبيرة بتولي اعمال تطوير واعادة انشاء سوق المباركية.وقال ان القيمة التراثية والتاريخية لسوق المباركية لا تقدر بثمن، فهو يعكس أصالة وتفرد تاريخ دولة الكويت ويوثق النمط المعماري السائد بدولة الكويت في مطلع القرن العشرين. ولقد أصبح على مدى التاريخ السوق التراثي الأشهر والأكثر جذبا في دولة الكويت وبات أحد المقاصد السياحية المميزة بفضل الحفاظ على نمطه التراثي والشعبي بالإضافة إلى كونه مقصدا تجاريا ومنطقة تسوق مميزة. إن الغانم انترناشيونال إذ تتولى أعمال التطوير وإعادة إنشاء السوق فإنها تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاه على عاتقها وما يتوجب عليها من إنجاز أعمال التطوير وإعادة البناء بما يحقق الحفاظ على القيمة التاريخية للسوق وبما يحفظ النمط التراثي المميز له. وسوف توجه الغانم إنترناشونال كل طاقتها لتحقيق هذا الهدف.