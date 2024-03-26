وياي يطلق بودكاست لمناقشة التمكين المالي للأطفال

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك «وياي»، عن إطلاق بودكاست مميز لإثراء النقاش الهادف حول مميزات بطاقة «جيل» الجديدة التي يقدمها تطبيق البنك.
وقد ركز البودكاست، الذي تم بثه لأول مرة في 24 مارس 2024، وضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما، على مناقشة الخدمات المصرفية الملائمة للأطفال، واستكشاف احتياجاتهم المالية، وقيمة المال والشؤون المالية من وجهة نظرهم بما يتناسب مع أسلوب حياتهم.
وتتميز بطاقة «جيل وياي»، التي تم طرحها في 15 فبراير 2024، بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة ومخصصة للمستخدمين الشباب وتختلف عن المنصات المصرفية التقليدية. فقد تم تصميم بطاقة جيل لتلبية الاحتياجات المتطورة للأطفال وأولياء أمورهم، ويوفر رحلة سلسة داخل تطبيق «وياي»، ما يضمن المشاركة والتمكين بطريقة مناسبة لأعمارهم.
ويرتكز «جيل» في الأساس على ميزاته المبتكرة، بما في ذلك قدرة المستخدمين الصغار على تخصيص تجربتهم المصرفية من خلال واجهة تطبيق سلسة وسهلة للاستخدام، والاختيار من بين ثلاثة ألوان: الوردي والأزرق والأصفر. علاوة على ذلك، يعمل «جيل» على تمكين الأطفال من تولي شؤونهم المالية من خلال استخدام خدمات ومزايا رقمية مبتكرة خصيصا لتناسبهم، بالإضافة إلى مزايا للأهل وأولياء الأمور لتمكينهم بشكل أكبر من التحكم بالحساب والبطاقة ومتابعة وتوجيه أبنائهم.
وتعليقا على ذلك، قالت دانة الخرافي، مديرة التسويق والمشاركة في بنك «وياي»: «لا تعد (جيل) مجرد بطاقة، بل حل مصرفي رقمي شامل. ونهدف من خلال بودكاست (جيل) إلى خلق نقاشات هادفة حول الثقافة المالية والتمكين والتغيير الذي تحدثه ميزة (جيل) لدى المستخدمين من الأطفال وعائلاتهم».
ويتناول البودكاست جوانب مختلفة من بطاقة جيل، ويستكشف دورها في تشكيل العادات المالية السليمة، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الحوار بين الوالدين والطفل حول إدارة الأموال. ويقدم للمستمعين مناقشات شيقة وحكايات من الحياة العملية تسلط الضوء على أهمية التعليم المالي المبكر وفوائد جيل.
وبالإمكان الانضمام إلى هذا النقاش ومتابعة آخر الحلقات من خلال متابعة حساب بنك «وياي» على منصات يوتيوب وإنستغرام وتيك توك. ولمزيد من المعلومات حول العروض المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها «جيل» وبنك «وياي»، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني
ويعد بنك وياي - أول بنك رقمي في الكويت، أحد البنوك الرائدة في توفير الحلول المصرفية الرقمية، حيث يسعى بشكل أساسي لتمكين الأفراد والعائلات من تحقيق أهدافهم المالية. ومن خلال التركيز على الابتكار والشفافية وتلبية احتياجات العملاء، يواصل وياي تشكيل معايير جديدة للتميز المصرفي في الكويت وخارجها.
MENAFN26032024000130011022ID1108023863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.