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وياي يطلق بودكاست لمناقشة التمكين المالي للأطفال

3/26/2024 2:09:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك «وياي»، عن إطلاق بودكاست مميز لإثراء النقاش الهادف حول مميزات بطاقة «جيل» الجديدة التي يقدمها تطبيق البنك.
وقد ركز البودكاست، الذي تم بثه لأول مرة في 24 مارس 2024، وضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما، على مناقشة الخدمات المصرفية الملائمة للأطفال، واستكشاف احتياجاتهم المالية، وقيمة المال والشؤون المالية من وجهة نظرهم بما يتناسب مع أسلوب حياتهم.
وتتميز بطاقة «جيل وياي»، التي تم طرحها في 15 فبراير 2024، بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة ومخصصة للمستخدمين الشباب وتختلف عن المنصات المصرفية التقليدية. فقد تم تصميم بطاقة جيل لتلبية الاحتياجات المتطورة للأطفال وأولياء أمورهم، ويوفر رحلة سلسة داخل تطبيق «وياي»، ما يضمن المشاركة والتمكين بطريقة مناسبة لأعمارهم.
ويرتكز «جيل» في الأساس على ميزاته المبتكرة، بما في ذلك قدرة المستخدمين الصغار على تخصيص تجربتهم المصرفية من خلال واجهة تطبيق سلسة وسهلة للاستخدام، والاختيار من بين ثلاثة ألوان: الوردي والأزرق والأصفر. علاوة على ذلك، يعمل «جيل» على تمكين الأطفال من تولي شؤونهم المالية من خلال استخدام خدمات ومزايا رقمية مبتكرة خصيصا لتناسبهم، بالإضافة إلى مزايا للأهل وأولياء الأمور لتمكينهم بشكل أكبر من التحكم بالحساب والبطاقة ومتابعة وتوجيه أبنائهم.
وتعليقا على ذلك، قالت دانة الخرافي، مديرة التسويق والمشاركة في بنك «وياي»: «لا تعد (جيل) مجرد بطاقة، بل حل مصرفي رقمي شامل. ونهدف من خلال بودكاست (جيل) إلى خلق نقاشات هادفة حول الثقافة المالية والتمكين والتغيير الذي تحدثه ميزة (جيل) لدى المستخدمين من الأطفال وعائلاتهم».
ويتناول البودكاست جوانب مختلفة من بطاقة جيل، ويستكشف دورها في تشكيل العادات المالية السليمة، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الحوار بين الوالدين والطفل حول إدارة الأموال. ويقدم للمستمعين مناقشات شيقة وحكايات من الحياة العملية تسلط الضوء على أهمية التعليم المالي المبكر وفوائد جيل.
وبالإمكان الانضمام إلى هذا النقاش ومتابعة آخر الحلقات من خلال متابعة حساب بنك «وياي» على منصات يوتيوب وإنستغرام وتيك توك. ولمزيد من المعلومات حول العروض المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها «جيل» وبنك «وياي»، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني
ويعد بنك وياي - أول بنك رقمي في الكويت، أحد البنوك الرائدة في توفير الحلول المصرفية الرقمية، حيث يسعى بشكل أساسي لتمكين الأفراد والعائلات من تحقيق أهدافهم المالية. ومن خلال التركيز على الابتكار والشفافية وتلبية احتياجات العملاء، يواصل وياي تشكيل معايير جديدة للتميز المصرفي في الكويت وخارجها.

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