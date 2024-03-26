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أكثر 10 دول ثراء فعليا أميركا ليست في المقدمة!

3/26/2024 2:09:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عند تصنيف الدول حسب حجم اقتصاداتها وصافي ثرواتها الإجمالية، عادة ما تكون الولايات المتحدة على رأس القائمة، تليها دول مثل الصين أو اليابان أو ألمانيا. ولكن بفرز البلدان وفقا لمتوسط نصيب الفرد في ثروتها أو حتى وفقا لوسيط نصيب الفرد في الثروة، فإن بلدانا أخرى تأتي في المقدمة.
ويتم حساب المتوسط عبر تقسيم قيمة الثروة على عدد الأشخاص، فيما يتم حساب الوسيط من خلال ترتيب ثروة الأشخاص ويكون الوسيط هو الشخص صاحب الرقم الذي يتوسط عدد سكان الدولة من حيث حجم ثروته.
وباستخدام المقياسين، كانت سويسرا أغنى دولة في العالم بأعلى متوسط ثروة للفرد يبلغ نحو 685 ألف دولار لكل شخص بالغ، وفقا للبيانات التي جمعتها «Statista»، واطلعت عليها «العربية Business».
وبالنظر إلى متوسط نصيب الفرد من الثروة (ثروة الشخص الذي يتقاسم بلده مع عدد متساو من الأشخاص الأكثر ثراء وفقرا)، تتصدر آيسلندا الترتيب بنحو 413 ألف دولار من الثروة التي يحتفظ بها الفرد.
ويمكن القول إن نصيب الفرد من الأصول يظهر صورة أكثر توازنا لثروة أي بلد من خلال الاعتراف بأن البلدان الأصغر حجما التي لديها عدد أقل من المواطنين سوف تتراكم بطبيعة الحال ثروة أقل في المجموع. ومع ذلك، فإن حساب المتوسطات لا يأخذ في الاعتبار كيفية توزيع الثروة في المجتمع.
من ناحية أخرى، فإن الثروة المتوسطة تزيد كلما تم تخصيص أصول الدولة بشكل أكثر مساواة. تشتهر آيسلندا والدول الإسكندنافية الأخرى بتوزيع الثروة بشكل أكثر مساواة، وتعكس بيانات كريدي سويس هذا إلى حد ما. وتأتي الدنمارك في المرتبة السابعة والنرويج في المرتبة العاشرة من حيث متوسط نصيب الفرد من الثروة.
وتعد الولايات المتحدة ثالث أغنى دولة على أساس متوسط نصيب الفرد، ومع ذلك فإن الأميركيين يحتلون المرتبة 15 فقط من حيث الرقم الوسيط للثروة. الوضع في بلجيكا هو العكس: فهي مدرجة في المرتبة 13 من حيث الوسيط في الثروة، ولكنها في المرتبة الثالثة من حيث متوسط الثروة، ما يدل على أنها دولة أكثر مساواة من حيث توزيع الثروة.
وبالنظر إلى حجم الفجوة بين متوسط الثروة ووسيط الثروة، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة السابعة بمتوسط ثروة يزيد على 5 أضعاف أو 512% أعلى من الرقم الوسيط للثروة. ولم يتم تجاوز هذا الرقم من قبل أي دولة كبرى في العالم باستثناء البرازيل، حيث يبلغ هذا الرقم 517%.

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