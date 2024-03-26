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المركز أفضل بنك استثماري وأفضل مدير أصول في الكويت لعام 2023

3/26/2024 2:09:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعزيزاً لمكانته الرائدة في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، حصل المركز المالي الكويتي (المركز) على جائزتين مرموقتين من «إيميا فاينانس» خلال حفل جوائز القطاع المالي بالشرق الأوسط 2023 الذي أقيم مؤخرا في دبي، وتم تتويج «المركز» «كأفضل بنك استثماري في الكويت» و«أفضل مدير أصول في الكويت».
وتعد «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، التي تحتفي بالمؤسسات المالية بناء على أدائها المالي ومعايير جودة خدماتها والتميز في القطاع المالي. وتستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير محددة في عملية اختيارها للجهات الفائزة تتضمن الحصة السوقية ومعدل النمو والربحية والابتكار إضافة إلى جودة استراتيجية العمل.
وتأتي هذه الإنجازات المتواصلة والأداء المتميز لـ «المركز» في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق في عام 2023، حيث تعكس هذه الجوائز جودة الخدمات المالية والحلول الاستثمارية المبتكرة التي يقدمها «المركز» وحرصه الدؤوب على تلبية متطلبات عملائه المالية والاستثمارية.
ويأتي تكريم «المركز» من «إيميا فاينانس» للعام الحادي عشر ليؤكد إرثه الممتد على مدى 50 عاما من الخبرة في قطاع الاستثمار، لتضاف هذه الجوائز إلى سجل إنجازات «المركز» الذي يتجاوز 80 جائزة تؤكد على تميزه المؤسسي.
وبهذه المناسبة، عبرت العضو المنتدب ـ إدارة استثمارات الأسهم (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أماني العماني عن اعتزازها بحصول «المركز» على جائزة «أفضل مدير أصول في الكويت»، قائلة: «تؤكد هذه الجائزة المرموقة تميز خدماتنا وريادتنا في إدارة الأصول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضافت «نسعى في المركز لتزويد عملائنا بالأدوات والحلول الاستثمارية المتقدمة التي تسهم في تعزيز العوائد كل حسب أهدافه الاستثمارية ومستوى تقبله للمخاطر، وخلال 2023، قام المركز بإطلاق صندوق الزخم الخليجي الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويتميز باستراتيجية فريدة تركز على الاستثمار في الأسهم الخليجية ذات الزخم والمتوافقة مع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب للزخم الخليجي، ونحن سعداء بهذا التكريم الذي يعد حافزا لنا جميعا في المركز على مواصلة تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي تطلعات عملائنا».
وعن حصول «المركز» على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت»، قالت رشا عثمان نائب رئيس تنفيذي في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) ممثلة فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية وفريق الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ في الحفل «نحن فخورون بهذا التكريم الذي يعد شهادة على قدراتنا الاستثنائية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والجهود الحثيثة التي نبذلها لتمكين العملاء من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية».
وأوضحت انه خلال العام الماضي، حقق «المركز» نجاحات كبيرة في أنشطته بالأسواق المالية، وشمل ذلك عمليات إصدار السندات لعدة جهات بارزة، حيث لعب «المركز» دورا محوريا كمدير إصدار مشترك في إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال بقيمة 50 مليون دينار للبنك الأهلي الكويتي.
وعلاوة على ذلك، كان لـ «المركز» دور فاعل كمستشار هيكلة ومدير إصدار في إصدار أول سندات قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالدينار الكويتي بقيمة اسمية قدرها 9.65 ملايين دينار لصالح شركة مركز سلطان للمنتجات الغذائية، فضلا عن دوره كمدير إصدار ووكيل اكتتاب في استكمال إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 50 مليون دينار لصالح البنك التجاري الكويتي.
كما نفذ فريق الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ بـ «المركز» العديد من عمليات إعادة الهيكلة المالية لشركات كبرى، وتقديم المشورة في قطاعي الخدمات المهنية والنفط والغاز، إلى جانب إجراء دراسات جدوى وإعداد خطط التوسع الاستراتيجية وإجراء التقييمات في قطاع الرعاية الصحية، وتعكس هذه العمليات مدى كفاءة فرق عمل «المركز» التي تحظى بثقة وتقدير العملاء والمؤسسات المرموقة.

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