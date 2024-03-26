المركز أفضل بنك استثماري وأفضل مدير أصول في الكويت لعام 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعزيزاً لمكانته الرائدة في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، حصل المركز المالي الكويتي (المركز) على جائزتين مرموقتين من «إيميا فاينانس» خلال حفل جوائز القطاع المالي بالشرق الأوسط 2023 الذي أقيم مؤخرا في دبي، وتم تتويج «المركز» «كأفضل بنك استثماري في الكويت» و«أفضل مدير أصول في الكويت».
وتعد «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، التي تحتفي بالمؤسسات المالية بناء على أدائها المالي ومعايير جودة خدماتها والتميز في القطاع المالي. وتستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير محددة في عملية اختيارها للجهات الفائزة تتضمن الحصة السوقية ومعدل النمو والربحية والابتكار إضافة إلى جودة استراتيجية العمل.
وتأتي هذه الإنجازات المتواصلة والأداء المتميز لـ «المركز» في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق في عام 2023، حيث تعكس هذه الجوائز جودة الخدمات المالية والحلول الاستثمارية المبتكرة التي يقدمها «المركز» وحرصه الدؤوب على تلبية متطلبات عملائه المالية والاستثمارية.
ويأتي تكريم «المركز» من «إيميا فاينانس» للعام الحادي عشر ليؤكد إرثه الممتد على مدى 50 عاما من الخبرة في قطاع الاستثمار، لتضاف هذه الجوائز إلى سجل إنجازات «المركز» الذي يتجاوز 80 جائزة تؤكد على تميزه المؤسسي.
وبهذه المناسبة، عبرت العضو المنتدب ـ إدارة استثمارات الأسهم (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أماني العماني عن اعتزازها بحصول «المركز» على جائزة «أفضل مدير أصول في الكويت»، قائلة: «تؤكد هذه الجائزة المرموقة تميز خدماتنا وريادتنا في إدارة الأصول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضافت «نسعى في المركز لتزويد عملائنا بالأدوات والحلول الاستثمارية المتقدمة التي تسهم في تعزيز العوائد كل حسب أهدافه الاستثمارية ومستوى تقبله للمخاطر، وخلال 2023، قام المركز بإطلاق صندوق الزخم الخليجي الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويتميز باستراتيجية فريدة تركز على الاستثمار في الأسهم الخليجية ذات الزخم والمتوافقة مع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب للزخم الخليجي، ونحن سعداء بهذا التكريم الذي يعد حافزا لنا جميعا في المركز على مواصلة تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي تطلعات عملائنا».
وعن حصول «المركز» على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت»، قالت رشا عثمان نائب رئيس تنفيذي في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) ممثلة فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية وفريق الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ في الحفل «نحن فخورون بهذا التكريم الذي يعد شهادة على قدراتنا الاستثنائية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والجهود الحثيثة التي نبذلها لتمكين العملاء من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية».
وأوضحت انه خلال العام الماضي، حقق «المركز» نجاحات كبيرة في أنشطته بالأسواق المالية، وشمل ذلك عمليات إصدار السندات لعدة جهات بارزة، حيث لعب «المركز» دورا محوريا كمدير إصدار مشترك في إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال بقيمة 50 مليون دينار للبنك الأهلي الكويتي.
وعلاوة على ذلك، كان لـ «المركز» دور فاعل كمستشار هيكلة ومدير إصدار في إصدار أول سندات قابلة للتحويل إلى أسهم مقومة بالدينار الكويتي بقيمة اسمية قدرها 9.65 ملايين دينار لصالح شركة مركز سلطان للمنتجات الغذائية، فضلا عن دوره كمدير إصدار ووكيل اكتتاب في استكمال إصدار الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 50 مليون دينار لصالح البنك التجاري الكويتي.
كما نفذ فريق الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ بـ «المركز» العديد من عمليات إعادة الهيكلة المالية لشركات كبرى، وتقديم المشورة في قطاعي الخدمات المهنية والنفط والغاز، إلى جانب إجراء دراسات جدوى وإعداد خطط التوسع الاستراتيجية وإجراء التقييمات في قطاع الرعاية الصحية، وتعكس هذه العمليات مدى كفاءة فرق عمل «المركز» التي تحظى بثقة وتقدير العملاء والمؤسسات المرموقة.
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