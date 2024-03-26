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الذهب يعود للصعود مع احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة

3/26/2024 2:09:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس، بعد أن ظلت حبيسة نطاق ضيق في بداية التعاملات مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقى مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام. وخلال جلسة التعاملات أمس، ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند 2177 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.25% إلى 2177.20 دولارا للأونصة.
وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم، كايل رودا: «نحن نفتقر إلى محفزات جديدة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن السوق تتماسك، وتلتقط أنفاسها بعد مسيرة قوية إلى حد ما»، بحسب «رويترز».
وأضاف «من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأميركي) هذا الأسبوع. وأي دليل على استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يهدأ المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل تثبيتها عند مستوى مرتفع، سيكون له تأثير جيد بالنسبة للذهب».
وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.

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