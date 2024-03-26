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495 5 مليون دولار صادرات الكويت للصين في فبراير

3/26/2024 2:09:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الصينية، عن تقلص صادرات الكويت إلى الصين خلال شهر فبراير الماضي، لتحتل المرتبة الخامسة خليجيا، حيث بلغت قيمة صادرتها نحو 495.46 مليون دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي 1.069 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 54%.
في المقابل، سجلت الكويت واردات من الصين خلال شهر فبراير الماضي بنحو 292.94 مليون دولار، مقارنة بـ 159.12 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البيانات انخفاض الصادرات الخليجية إلى جمهورية الصين الشعبية بنسبة 8.14% خلال شهر فبراير الماضي، لتبلغ مستوى 12.17 مليار دولار، مقارنة بـ 13.25 مليار دولار، في الفترة المقارنة خلال عام 2023.
وبلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال المدة المحددة نحو 8.58 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.53 مليارات دولار في نفس الفترة من العام قبل السابق، وسجل الفائض التجاري بين الدول 3.59 مليارات دولار لصالح دول الخليج خلال شهر فبراير، مقابل فائض بقيمة 6.72 مليارات دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على 39% من إجمالي الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر فبراير2024، نحو 4.856 مليارات دولار، مقارنة بـ4.546 مليارات دولار، صادرات نفس الفترة من العام 2023، بنسبة تراجع بلغت 6.82%، وبلغت قيمة واردات السعودية من جمهورية الصين في فبراير2024 بنحو 8.584 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.535 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام قبل السابق.
وفي الترتيب الثاني جاءت الإمارات، وشهدت تراجعا في قيمة صادراتها إلى الصين خلال شهر فبراير من العام الحالي، بقيمة 2.939 مليار دولار، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة نحو 3.031 مليارات دولار، بنسبة انخفاض 3.03%، ووصلت قيمة واردات الإمارات من الصين إلى 4.363 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.254 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام قبل السابق.
وجاءت سلطنة عمان بالترتيب الثالث، حيث بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال فبراير نحو 2.111 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2023، البالغة 2.717 مليار دولار، متراجعة بنسبة 22.30%، وبلغت قيمة واردات عمان من جمهورية الصين نحو 365.06 مليون دولار، مقارنة بـ 230.81 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.
وجاءت قطر بالترتيب الرابع، والتي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال الشهر الثاني بنحو 1.767 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2023، البالغة 1.839 مليار دولار، متراجعة بنسبة 3.9%.
وفي الترتيب الأخير احتلت صادرات البحرين، وتراجعت قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 89% خلال شهر فبراير من العام الحالي وصولا إلى 5.76 ملايين دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة صادراتها بنفس الفترة من العام السابق 52.32 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن صادرات الصين انخفضت بنسبة 3% خلال شهر فبراير من العام الحالي إلى 220.28 مليار دولار، مقارنة بـ214.025 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتراجعت واردات أميركا خلال الشهر الثاني من العام الحالي إلى 180.57 مليار دولار، مقارنة بواردات نفس الشهر من عام 2023، البالغة 197.204 مليار دولار.
يشار إلى أن صادرات دول التعاون الخليجي إلى جمهورية الصين الشعبية انكمشت بنسبة 17% خلال العام الماضي إلى 173.19 مليار دولار، مقارنة بـ 209.01 مليارات دولار خلال عام 2022.

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