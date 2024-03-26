12 1 مليون دينار أرباح الكويت للتأمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائجها المالية للعــام المالــي المنتهــــي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت إجمالي ربح بلغ 13.4 مليون دينار (43.5 مليون دولار)، مقابل 12.4 مليون دينار (40.1 مليون دولار) بعد خصم الأرباح الاستثنائية غير المكررة والبالغة 31.7 مليون دينار (103 ملايين دولار) خلال العام 2022 والناتجة عن استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على أسهم البنك الأهلي المتحد ـ البحرين.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن صافي الربح بلغ 12.1 مليون دينار (39.3 مليون دولار)، بربحية 65.61 فلسا للسهم الواحد (21 سنتا للسهم)، وذلك بعد خصم إيراد بيع استثمار خلال عام 2023 بقيمة 1.3 مليون دينار (4.2 ملايين دولار) تم ترحيله مباشرة إلى الأرباح المرحلة، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% وبواقع 40 فلسا للسهم وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للشركة.
وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للسنة الحالية 61.9 مليون دينار (201 مليون دولار) مقابل 50.5 مليون دينار (162.3 مليون دولار) للعام الماضي بارتفاع قدره 11.4 مليون دينار (37 مليون دولار) وبنسبة تساوي 22.6%. بلغت الأقساط المكتسبة 53.8 مليون دينار (175 مليون دولار) للفترة الحالية مقابل 50.7 مليون دينار (165 مليون دولار) بزيادة قدرها 3.1 ملايين دينار (10.1 ملايين دولار) وبنسبة تساوي 6.1%.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 11.4 مليون دينار (37 مليون دولار) مقابل 6.1 ملايين دينار (19.8 مليون دولار) بزيادة قدرها 5.2 ملايين دينار (16.9 مليون دولار) وبنسبة تساوي 84.67% نتيجة ارتفاع الأقساط المكتسبة واستقرار كلفة التأمين وإعادة التأمين.
إن مجموع مصاريف التأمين وإعادة التأمين للفترة الحالية بلغ 42.4 مليون دينار (137.7 مليون دولار) مقابل 44.5 مليون دينار (144.5 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بانخفاض إجمالي وقدره 2.1 مليون دينار (6.8 ملايين دولار) وبنسبة انخفاض تساوي 4.77%.
وارتفعت الأرباح المرحلة إلى 80.5 مليون دينار (261.4 مليون دولار) خلال عام 2023 مقابل 75 مليون دينار (243.5 مليون دولار) للعام الماضي بارتفاع قدره 5.5 ملايين دينار (17.9 مليون دولار) وبنسبة تساوي 7.33%.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف: «لقد حققنا تلك النتائج حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، وما زلنا نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا. بالإضافة إلى تنويع المنتجات والخدمات التي نوفرها للعملاء، حيث قامت شركة الكويت للتأمين بالاستحواذ على 81.5% من الشركة الوطنية للتأمين التكافلي خلال الربع الرابع من عام 2023 لتكون ذراع الشركة في مجال التأمين الإسلامي». وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والمبيعات، فقد حفل العام 2023 بالإنجازات حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لشركتنا من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك أخذنا خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت.
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