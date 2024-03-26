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12 1 مليون دينار أرباح الكويت للتأمين

3/26/2024 2:09:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائجها المالية للعــام المالــي المنتهــــي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت إجمالي ربح بلغ 13.4 مليون دينار (43.5 مليون دولار)، مقابل 12.4 مليون دينار (40.1 مليون دولار) بعد خصم الأرباح الاستثنائية غير المكررة والبالغة 31.7 مليون دينار (103 ملايين دولار) خلال العام 2022 والناتجة عن استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على أسهم البنك الأهلي المتحد ـ البحرين.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن صافي الربح بلغ 12.1 مليون دينار (39.3 مليون دولار)، بربحية 65.61 فلسا للسهم الواحد (21 سنتا للسهم)، وذلك بعد خصم إيراد بيع استثمار خلال عام 2023 بقيمة 1.3 مليون دينار (4.2 ملايين دولار) تم ترحيله مباشرة إلى الأرباح المرحلة، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% وبواقع 40 فلسا للسهم وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للشركة.
وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للسنة الحالية 61.9 مليون دينار (201 مليون دولار) مقابل 50.5 مليون دينار (162.3 مليون دولار) للعام الماضي بارتفاع قدره 11.4 مليون دينار (37 مليون دولار) وبنسبة تساوي 22.6%. بلغت الأقساط المكتسبة 53.8 مليون دينار (175 مليون دولار) للفترة الحالية مقابل 50.7 مليون دينار (165 مليون دولار) بزيادة قدرها 3.1 ملايين دينار (10.1 ملايين دولار) وبنسبة تساوي 6.1%.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 11.4 مليون دينار (37 مليون دولار) مقابل 6.1 ملايين دينار (19.8 مليون دولار) بزيادة قدرها 5.2 ملايين دينار (16.9 مليون دولار) وبنسبة تساوي 84.67% نتيجة ارتفاع الأقساط المكتسبة واستقرار كلفة التأمين وإعادة التأمين.
إن مجموع مصاريف التأمين وإعادة التأمين للفترة الحالية بلغ 42.4 مليون دينار (137.7 مليون دولار) مقابل 44.5 مليون دينار (144.5 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بانخفاض إجمالي وقدره 2.1 مليون دينار (6.8 ملايين دولار) وبنسبة انخفاض تساوي 4.77%.
وارتفعت الأرباح المرحلة إلى 80.5 مليون دينار (261.4 مليون دولار) خلال عام 2023 مقابل 75 مليون دينار (243.5 مليون دولار) للعام الماضي بارتفاع قدره 5.5 ملايين دينار (17.9 مليون دولار) وبنسبة تساوي 7.33%.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف: «لقد حققنا تلك النتائج حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين والعملاء، وما زلنا نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات التي تواجهنا. بالإضافة إلى تنويع المنتجات والخدمات التي نوفرها للعملاء، حيث قامت شركة الكويت للتأمين بالاستحواذ على 81.5% من الشركة الوطنية للتأمين التكافلي خلال الربع الرابع من عام 2023 لتكون ذراع الشركة في مجال التأمين الإسلامي». وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والمبيعات، فقد حفل العام 2023 بالإنجازات حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لشركتنا من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة كذلك أخذنا خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت.

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