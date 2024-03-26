العقارات المتحدة تنمو بأرباحها 23 5% إلى 4 2 ملايين دينار في 2023

مازن حوا: 2023 كان عاماً جيداً حيث نجحنا في تحسين المركز المالي وحققنا تقدماً ملموساً بأولوياتنا الإستراتيجية

أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت ارتفاعا في صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة وصل إلى 4.2 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة مع 3.4 ملايين دينار في عام 2022، بزيادة نسبتها 23.5%، وقد ارتفع إجمالي الربح إلى 27.2 مليون دينار في عام 2023، مقارنة بـ 22.9 مليون دينار في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 18.8%.ولفتت «العقارات المتحدة» في بيان صحافي، إلى أن البيانات المالية أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي خلال 2023، فقد سجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعا بقيمة 25.3 مليون دينار في عام 2023 مقارنة بخسارة قدرها 17.3 مليون دينار في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 245.9%.كما ساهمت قطاعات الأعمال الرئيسة، مثل التأجير وخدمات الضيافة، بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، فقد شهدت أنشطة التأجير نموا في الإيرادات بنسبة 45%، بينما شهد قطاع الضيافة نموا في الإيرادات بنسبة 20%.وتعقيبا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «لقد كان 2023 عاما جيدا لنا، إذ نجحنا في تحسين المركز المالي وحققنا تقدما ملموسا في أولوياتنا الإستراتيجية، حيث تمكنت الشركة من تنفيذ العديد من الإنجازات في إطار خطة عملها التي تضمنت افتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة، وإتمام بيع شركة ميدياس للتطوير العقاري في جمهرية مصر العربية».وأضاف حوا قائلا: «تظهر النتائج المالية الجيدة للشركة قدرة نموذج أعمالها على التكيف مع التحديات، وتؤكد على التزام الإدارة بخلق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل وتحقيق أفضل العوائد. كما تشكل هذه النتائج قاعدة صلبة لتحقيق أداء أقوى في المستقبل».وتؤمن شركة العقارات المتحدة، بأن جهودها المستمرة هي مفتاح نجاحها، حيث تعزز من مرونتها وتمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق. كما تسهم هذه الجهود في ترسيخ موقعها وتحقيق مزيد من النمو المستدام على المدى الطويل.