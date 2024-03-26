العقارات المتحدة تنمو بأرباحها 23 5% إلى 4 2 ملايين دينار في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مازن حوا: 2023 كان عاماً جيداً حيث نجحنا في تحسين المركز المالي وحققنا تقدماً ملموساً بأولوياتنا الإستراتيجية
أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت ارتفاعا في صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة وصل إلى 4.2 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة مع 3.4 ملايين دينار في عام 2022، بزيادة نسبتها 23.5%، وقد ارتفع إجمالي الربح إلى 27.2 مليون دينار في عام 2023، مقارنة بـ 22.9 مليون دينار في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 18.8%.
ولفتت «العقارات المتحدة» في بيان صحافي، إلى أن البيانات المالية أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي خلال 2023، فقد سجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعا بقيمة 25.3 مليون دينار في عام 2023 مقارنة بخسارة قدرها 17.3 مليون دينار في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 245.9%.
كما ساهمت قطاعات الأعمال الرئيسة، مثل التأجير وخدمات الضيافة، بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، فقد شهدت أنشطة التأجير نموا في الإيرادات بنسبة 45%، بينما شهد قطاع الضيافة نموا في الإيرادات بنسبة 20%.
وتعقيبا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «لقد كان 2023 عاما جيدا لنا، إذ نجحنا في تحسين المركز المالي وحققنا تقدما ملموسا في أولوياتنا الإستراتيجية، حيث تمكنت الشركة من تنفيذ العديد من الإنجازات في إطار خطة عملها التي تضمنت افتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة، وإتمام بيع شركة ميدياس للتطوير العقاري في جمهرية مصر العربية».
وأضاف حوا قائلا: «تظهر النتائج المالية الجيدة للشركة قدرة نموذج أعمالها على التكيف مع التحديات، وتؤكد على التزام الإدارة بخلق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل وتحقيق أفضل العوائد. كما تشكل هذه النتائج قاعدة صلبة لتحقيق أداء أقوى في المستقبل».
وتؤمن شركة العقارات المتحدة، بأن جهودها المستمرة هي مفتاح نجاحها، حيث تعزز من مرونتها وتمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق. كما تسهم هذه الجهود في ترسيخ موقعها وتحقيق مزيد من النمو المستدام على المدى الطويل.
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