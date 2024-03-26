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KIB يوفر العيادي بكل فروعه وأجهزة السحب الآلي قبل حلول العيد

3/26/2024 2:09:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير خدمة العيادي عبر شبكة فروعه المنتشرة في كل أنحاء الكويت وبأجهزته للسحب الآلي، وذلك قبيل حلول عيد الفطر السعيد، وتأتي هذه المبادرة السنوية بالتزامن مع مبادرة بنك الكويت المركزي التي أطلقها بهذه المناسبة، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
كما تؤكد المبادرة في الوقت ذاته التزام البنك بتوفير جميع الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه وتضمن تمتعهم بمستوى متقدم من الرفاهية والراحة، وتعتبر جزءا من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي - رئيس وحدة الرقابة وضبط الجودة في الإدارة المصرفية للأفراد، حسن الوايل: «يسرنا أن نكون من السباقين إلى تهنئة الكويت حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد، ونواصل نهجنا الثابت في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصا لتناسب متطلبات عملائنا وتتماشى مع أسلوب حياتهم العصري. كما أننا ندرك تماما أهمية توفير خدمة العيادي بالنسبة لعملائنا أينما كانوا في الكويت، ونعتبر أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ أسس تواصلنا معهم وتجديد مشاركتنا لهم في احتفالاتهم بهذه المناسبة السنوية المباركة».
وأضاف: «ان هذه المبادرة الحيوية ستمكن كل عملائنا من الحصول على العيدية بسهولة وبجميع الفئات النقدية التي تشمل 1 و5 و10 و20 دينارا، إضافة إلى كونها تشكل جزءا مهما من الاحتفال بالعيد، إذ تساعد العملاء في توزيع العيدية النقدية على الأطفال كأحد أبرز التقاليد المستمرة حتى اليوم».
الجدير بالذكر أن KIB يواصل تقديم خدمة توصيل العيادي حصريا لعملاء باقة Black، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوفير وقتهم وجهدهم وتلبية متطلباتهم بمنتهى الراحة، علما بأن هذه الخدمة متاحة على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن حرص KIB على توفير الحلول المصرفية الاستثنائية، على غرار خدمة العيادي، يعكس جهوده الدؤوبة في الارتقاء بالتجربة المصرفية لكل شرائح العملاء، وتقديم أفضل مستوى من المنتجات والخدمات التي تتجاوز توقعات العملاء وتضيف الرفاهية إلى تفاصيل حياتهم اليومية، وذلك انطلاقا من شعاره المؤسسي «بنك للحياة».

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