KIB يوفر العيادي بكل فروعه وأجهزة السحب الآلي قبل حلول العيد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن توفير خدمة العيادي عبر شبكة فروعه المنتشرة في كل أنحاء الكويت وبأجهزته للسحب الآلي، وذلك قبيل حلول عيد الفطر السعيد، وتأتي هذه المبادرة السنوية بالتزامن مع مبادرة بنك الكويت المركزي التي أطلقها بهذه المناسبة، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
كما تؤكد المبادرة في الوقت ذاته التزام البنك بتوفير جميع الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه وتضمن تمتعهم بمستوى متقدم من الرفاهية والراحة، وتعتبر جزءا من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي - رئيس وحدة الرقابة وضبط الجودة في الإدارة المصرفية للأفراد، حسن الوايل: «يسرنا أن نكون من السباقين إلى تهنئة الكويت حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد، ونواصل نهجنا الثابت في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصا لتناسب متطلبات عملائنا وتتماشى مع أسلوب حياتهم العصري. كما أننا ندرك تماما أهمية توفير خدمة العيادي بالنسبة لعملائنا أينما كانوا في الكويت، ونعتبر أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ أسس تواصلنا معهم وتجديد مشاركتنا لهم في احتفالاتهم بهذه المناسبة السنوية المباركة».
وأضاف: «ان هذه المبادرة الحيوية ستمكن كل عملائنا من الحصول على العيدية بسهولة وبجميع الفئات النقدية التي تشمل 1 و5 و10 و20 دينارا، إضافة إلى كونها تشكل جزءا مهما من الاحتفال بالعيد، إذ تساعد العملاء في توزيع العيدية النقدية على الأطفال كأحد أبرز التقاليد المستمرة حتى اليوم».
الجدير بالذكر أن KIB يواصل تقديم خدمة توصيل العيادي حصريا لعملاء باقة Black، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوفير وقتهم وجهدهم وتلبية متطلباتهم بمنتهى الراحة، علما بأن هذه الخدمة متاحة على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن حرص KIB على توفير الحلول المصرفية الاستثنائية، على غرار خدمة العيادي، يعكس جهوده الدؤوبة في الارتقاء بالتجربة المصرفية لكل شرائح العملاء، وتقديم أفضل مستوى من المنتجات والخدمات التي تتجاوز توقعات العملاء وتضيف الرفاهية إلى تفاصيل حياتهم اليومية، وذلك انطلاقا من شعاره المؤسسي «بنك للحياة».
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