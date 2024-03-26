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الكويت حققت المستهدف في مؤشر السلام العالمي وفقا للخطة الإنمائية الثالثة

3/26/2024 2:09:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهر تقرير حكومي صادر عن المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل، أن الكويت حققت المستهدف في مؤشر السلام العالمي وتحديدا بمجالي السلامة والأمن المجتمعي والصراع المحلي والدولي المستمر وفقا للخطة الإنمائية الثالثة.
وأوصى تقرير المرصد التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بـ 8 توصيات من أجل تعزيز السلام في الكويت جاءت كالتالي:
1 ـ ممارسة أجهزة الإعلام المختلفة لدورها المطلوب في تعزيز مفاهيم وقيم المسؤولية المجتمعية وخاصة في المجال الأمني، وقيامها مع كل الجهات ذات العلاقة بإيجاد أرضية مشتركة لتقيم المواطنة والولاء والانتماء للمجتمع.
2 ـ تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي بالقيام الدراسات الميدانية لاستقصاء عوامل الجريمة ومسبباتها وطرح أساليب علاجها بما ينسجم مع مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية.
3 ـ التركيز على التنمية الثقافية للمواطنين، فانتشار المعرفة من أبرز الوسائل للحد من الجريمة، لأن المعرفة تنمي القيم العليا والأخلاق، وإيجاد نظام اجتماعي عام لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب وإقامة النوادي والبرامج الهادفة للحد من معدلات الجريمة.
4 ـ تشجيع وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ والتصدي للجرائم للتقليل منها أو منع وقوعها.
5 ـ ضرورة التعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني في العالم لوقف العنف والحروب وإحلال السلام.
6 ـ طرح تعديلات تشريعية وقانونية متكاملة لتجريم حمل وحيازة الأسلحة وبالأخص الأسلحة البيضاء، وتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء على النفس لتحقيق الردع العام والخاص في المجتمع.
7 ـ تقوية العلاقات العسكرية الخارجية للارتقاء بمستوى التعاون العسكري الدولي وتوسيع مجالاته ومواصلة الإصلاحات لتحفيز حيوية الديبلوماسية العسكرية في حماية سيادة الدولة وأمن الوطن.
8 ـ تعزيز مكافحة الفساد ومضاعفة جهود الإصلاح وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية لخلق مجتمع أكثر أمنا وأمانا لدعم عملية الاستقرار السياسي.
ووفقا لتقرير مؤشر السلام العالمي، تقدمت الكويت عالميا 4 مراتب على مؤشر السلام العالمي 2023 بينما حافظت على مرتبتها الثانية خليجيا وعربيا، إذ تحسنت قيمة مؤشر السلام العالمي للكويت بفارق 0.07 تزامنا مع تحسن ترتيبها 4 مراتب عالميا، وأظهر التقرير تقدما بالغا لمركز الكويت على محور الأثر الاقتصادي للعنف، حيث تقدمت 38 مركزا عن العام 2022.
ووفقا للتقرير، حققت الكويت أكبر تحسن في الأثر الاقتصادي للعنف حيث سجلت انخفاض بأكثر من 25% من 2022 إلى 2023، ففي محور السلامة والأمن المجتمعي تغيرت بنسبة 0.069% من 1.762% في 2022 إلى 1.693% في 2023، وتعزيز القدرة العسكرية تغير بنسبة 0.122% من 2.184% في 2022 إلى 2.062% في 2023.

MENAFN26032024000130011022ID1108023855

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