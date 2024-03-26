73 13 مليار دينار ودائع العملاء بالبنوك و73 25 مليارا قروضهم



«الوطني» بالمرتبة الأولى من حيث قروض العملاء بـ 22.28 مليار دينار.. بزيادة 6.11% «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية بحجم ودائع العملاء عند 21.8 مليار دينار بنمو سنوي 3.7%

علاء مجيدارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 3.94%، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية ديسمبر نحو 73.13 مليار دينار مقارنة بـ 70.36 مليار دينار خلال العام 2022 بزيادة 2.77 مليار دينار.كما ارتفع أيضا اجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك الكويتية بنسبة نمو بلغت 3.64% على أساس سنوي مقارنة بنهاية بالعام 2022 وقد بلغت قروض وسلفيات العملاء خلال العام الماضي بقيمة 73.25 مليار دينار، مقارنة بـ 70.68 مليار دينار خلال العام 2022 بزيادة 2.57 مليار دينار.وكان 2023 عاما جديدا للقطاع المصرفي الكويتي، حيث واصلت فيه البنوك التوسع في ميزانياتها بزيادة محفظتي القروض والودائع بدعم من تحسن البيئة التشغيلية بالتزامن مع السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي المحفزة للنمو وتوفيرها بيئة أسعار فائدة مناسبة.ارتفاع الودائعوجاء بنك الكويت الوطني «وطني» في المرتبة الاولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 21.94 دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة نمو سنوية تبلغ 8.78% مقارنة بـ 20.17 مليار دينار خلال عام 2022. وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 21.82 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 3.72% مقارنة بـ 21.03 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2022.فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 6.47 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 8.68% مقارنة بـ 5.96 مليارات دينار في نفس الفترة المقارنة من عام 2022. وجاء بنك برقان في المركز الرابع بمقدار 4.46 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 13.5% مقارنة بـ 3.93 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. كما جاء بنك الخليج في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.22 مليارات دينار وبنسبة تراجع 0.65% مقارنة بـ 4.24 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.كما جاء البنك الاهلي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 3.83 مليارات دينار وبانخفاض سنوي بلغ 13.35% مقارنة بـ 4.42 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. وفي المرتبة السابعة جاء البنك الاهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.15 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 2.58% مقارنة بـ 3.24 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.90 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 8.70% مقارنة بـ 2.67 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2022.وفي المرتبة التاسعة جاء البنك التجاري بحجم ودائع عملاء بلغت 2.20 مليار دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 5.98% مقارنة بـ 2.34 مليار دينار. واخيرا جاء KIB عاشرا بحجم ودائع بلغ 2.11 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 9.41% مقارنة بـ 2.33 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.نمو الائتمانوجاء البنك الوطني في المرتبة الاولى من حيث قروض وسلفيات العملاء، حيث بلغت بنهاية عام 2023 المنتهية في ديسمبر الماضي 22.28 مليار دينار وبنسبة نمو 6.11% مقارنة بـ 20.99 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2022. وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 19.42 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3.32% مقارنة بـ 18.800 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 6.32 مليارات دينار وبنسبة نمو 6.89% مقارنة بـ 5.91 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2022. وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 5.19 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.32% مقارنة بـ 5.12 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2022. بينما حل البنك الأهلي في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.25 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع سنوبة بلغت 5.42% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2022 البالغة 4.03 مليارات دينار.وفي المرتبة السادسة حل بنك برقان بحجم قروض وسلفيات 4.23 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 0.22% مقارنة بـ 4.22 مليارات دينار بنهاية عام 2022، وفي الترتيب السابق جاء بنك وربة بحجم قروض بلغ 3.42 مليار دينار مقارنة بـ 3.13 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.47%، وثامنا جاء بنك أهلي المتحد بحجم قروض بلغت 3.19 مليارات دينار وبنسبة تراجع 6.18% مقارنة بـ 3.40 مليارات دينار بنهاية 2022.وجاء تاسعا بنك KIB بحجم قروض وسلفيات بلغ 2.48 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 5.01% مقارنة بـ 2.61 مليار دينار بنهاية عام 2022، وأخيرا حل البنك التجاري عاشرا بحجم قروض وسلفيات بلغت 2.43 مليار دينار وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 0.43% مقارنة بـ 2.42 مليار دينار.