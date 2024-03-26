73 13 مليار دينار ودائع العملاء بالبنوك و73 25 مليارا قروضهم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«الوطني» بالمرتبة الأولى من حيث قروض العملاء بـ 22.28 مليار دينار.. بزيادة 6.11% «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية بحجم ودائع العملاء عند 21.8 مليار دينار بنمو سنوي 3.7%
علاء مجيد
ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 3.94%، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية ديسمبر نحو 73.13 مليار دينار مقارنة بـ 70.36 مليار دينار خلال العام 2022 بزيادة 2.77 مليار دينار.
كما ارتفع أيضا اجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك الكويتية بنسبة نمو بلغت 3.64% على أساس سنوي مقارنة بنهاية بالعام 2022 وقد بلغت قروض وسلفيات العملاء خلال العام الماضي بقيمة 73.25 مليار دينار، مقارنة بـ 70.68 مليار دينار خلال العام 2022 بزيادة 2.57 مليار دينار.
وكان 2023 عاما جديدا للقطاع المصرفي الكويتي، حيث واصلت فيه البنوك التوسع في ميزانياتها بزيادة محفظتي القروض والودائع بدعم من تحسن البيئة التشغيلية بالتزامن مع السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي المحفزة للنمو وتوفيرها بيئة أسعار فائدة مناسبة.
ارتفاع الودائع
وجاء بنك الكويت الوطني «وطني» في المرتبة الاولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 21.94 دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة نمو سنوية تبلغ 8.78% مقارنة بـ 20.17 مليار دينار خلال عام 2022. وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 21.82 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 3.72% مقارنة بـ 21.03 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2022.
فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 6.47 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 8.68% مقارنة بـ 5.96 مليارات دينار في نفس الفترة المقارنة من عام 2022. وجاء بنك برقان في المركز الرابع بمقدار 4.46 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 13.5% مقارنة بـ 3.93 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. كما جاء بنك الخليج في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.22 مليارات دينار وبنسبة تراجع 0.65% مقارنة بـ 4.24 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.
كما جاء البنك الاهلي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 3.83 مليارات دينار وبانخفاض سنوي بلغ 13.35% مقارنة بـ 4.42 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. وفي المرتبة السابعة جاء البنك الاهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.15 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 2.58% مقارنة بـ 3.24 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2022. وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.90 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 8.70% مقارنة بـ 2.67 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2022.
وفي المرتبة التاسعة جاء البنك التجاري بحجم ودائع عملاء بلغت 2.20 مليار دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 5.98% مقارنة بـ 2.34 مليار دينار. واخيرا جاء KIB عاشرا بحجم ودائع بلغ 2.11 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 9.41% مقارنة بـ 2.33 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.
نمو الائتمان
وجاء البنك الوطني في المرتبة الاولى من حيث قروض وسلفيات العملاء، حيث بلغت بنهاية عام 2023 المنتهية في ديسمبر الماضي 22.28 مليار دينار وبنسبة نمو 6.11% مقارنة بـ 20.99 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2022. وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحجم قروض بلغ 19.42 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3.32% مقارنة بـ 18.800 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2022.
وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 6.32 مليارات دينار وبنسبة نمو 6.89% مقارنة بـ 5.91 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2022. وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 5.19 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.32% مقارنة بـ 5.12 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2022. بينما حل البنك الأهلي في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.25 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع سنوبة بلغت 5.42% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2022 البالغة 4.03 مليارات دينار.
وفي المرتبة السادسة حل بنك برقان بحجم قروض وسلفيات 4.23 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 0.22% مقارنة بـ 4.22 مليارات دينار بنهاية عام 2022، وفي الترتيب السابق جاء بنك وربة بحجم قروض بلغ 3.42 مليار دينار مقارنة بـ 3.13 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.47%، وثامنا جاء بنك أهلي المتحد بحجم قروض بلغت 3.19 مليارات دينار وبنسبة تراجع 6.18% مقارنة بـ 3.40 مليارات دينار بنهاية 2022.
وجاء تاسعا بنك KIB بحجم قروض وسلفيات بلغ 2.48 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 5.01% مقارنة بـ 2.61 مليار دينار بنهاية عام 2022، وأخيرا حل البنك التجاري عاشرا بحجم قروض وسلفيات بلغت 2.43 مليار دينار وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 0.43% مقارنة بـ 2.42 مليار دينار.
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