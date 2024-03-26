380 مليون دولار لتركيب أنظمة الضغط واستعادة الكبريت بمرافق الإنتاج المبكر للنفط

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي لتقديم عطاءات مشروع تركيب أنظمة الضغط والاستنفاد ووحدات استعادة الكبريت في بعض مرافق الإنتاج المبكر المقدرة قيمته بنحو 380 مليون دولار حتى 21 أبريل المقبل.
وأشارت المجلة إلى ان المشروع كان عرضة للعديد من التأجيلات حيث شملت المواعيد النهائية السابقة لتقديم العروض 17 ديسمبر و19 مارس و18 فبراير. ويأتي التمديد الأخير في الوقت الذي تبذل فيه شركات المقاولات قصارى جهودها للحصول على الموافقات اللازمة على البدء بترسيات المشاريع الكبرى نتيجة الوضع السياسي في البلاد.
ويشمل نطاق العمل في مشروع النفط المخطط له تركيب أنظمة الضغط ووحدات استعادة في مرفق الإنتاج المبكر 50 ومرفق الإنتاج الجوراسي 3.
وقد تم توفير وثائق المناقصة للشركات في الأصل في 17 سبتمبر 2023 مع تحديد يوم 17 ديسمبر موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.
وفي نوفمبر الماضي، أبلغت مصادر مطلعة مجلة ميد انه كان من المتوقع حدوث تأخير في المشروع بسبب توسيع نطاق المشروع.
وقالت المصادر إن توسيع النطاق سيشمل إضافة المزيد من أنظمة الضغط إلى المشروع، ما من شأنه في نهاية المطاف رفع القيمة التقديرية للمشروع إلى ما يتجاوز كثيرا التقدير الأصلي البالغ 380 مليون دولار.
وسيستخدم مشروع شركة نفط الكويت المخطط له نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، وفقا لوثائق المناقصة.
وقالت المجلة إن المرفقين يمثلان جانبا من مرافق معالجة الهيدروكربونات الحامضة في شمال الكويت، وهما مصممان للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة ذات الضغط العالي لدى إنتاج النفط من العديد من الآبار الجوراسية.
MENAFN26032024000130011022ID1108023853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.