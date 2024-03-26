Tuesday, 26 March 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


380 مليون دولار لتركيب أنظمة الضغط واستعادة الكبريت بمرافق الإنتاج المبكر للنفط

3/26/2024 2:09:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي لتقديم عطاءات مشروع تركيب أنظمة الضغط والاستنفاد ووحدات استعادة الكبريت في بعض مرافق الإنتاج المبكر المقدرة قيمته بنحو 380 مليون دولار حتى 21 أبريل المقبل.
وأشارت المجلة إلى ان المشروع كان عرضة للعديد من التأجيلات حيث شملت المواعيد النهائية السابقة لتقديم العروض 17 ديسمبر و19 مارس و18 فبراير. ويأتي التمديد الأخير في الوقت الذي تبذل فيه شركات المقاولات قصارى جهودها للحصول على الموافقات اللازمة على البدء بترسيات المشاريع الكبرى نتيجة الوضع السياسي في البلاد.
ويشمل نطاق العمل في مشروع النفط المخطط له تركيب أنظمة الضغط ووحدات استعادة في مرفق الإنتاج المبكر 50 ومرفق الإنتاج الجوراسي 3.
وقد تم توفير وثائق المناقصة للشركات في الأصل في 17 سبتمبر 2023 مع تحديد يوم 17 ديسمبر موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.
وفي نوفمبر الماضي، أبلغت مصادر مطلعة مجلة ميد انه كان من المتوقع حدوث تأخير في المشروع بسبب توسيع نطاق المشروع.
وقالت المصادر إن توسيع النطاق سيشمل إضافة المزيد من أنظمة الضغط إلى المشروع، ما من شأنه في نهاية المطاف رفع القيمة التقديرية للمشروع إلى ما يتجاوز كثيرا التقدير الأصلي البالغ 380 مليون دولار.
وسيستخدم مشروع شركة نفط الكويت المخطط له نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، وفقا لوثائق المناقصة.
وقالت المجلة إن المرفقين يمثلان جانبا من مرافق معالجة الهيدروكربونات الحامضة في شمال الكويت، وهما مصممان للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة ذات الضغط العالي لدى إنتاج النفط من العديد من الآبار الجوراسية.

MENAFN26032024000130011022ID1108023853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث