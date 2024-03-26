أرقام كابيتال توصي بشراء سهم الأهلي بسعر مستهدف يبلغ 280 فلسا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عمليات إدارتي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات تدعمان تحسن العائد على حقوق المساهمين إجمالي القروض والسلف سيرتفع إلى 4.852 مليارات دينار وإجمالي المطلوبات سيرتفع إلى 5.960 مليارات دينار السنة المقبلة
أوصت شركة أرقام كابيتال بشراء سهم البنك الأهلي الكويتي بسعر مستهدف يبلغ 280 فلسا للسهم الواحد بزيادة 6.9% عن السعر الذي كان يتداول به عند نشر تقريرها الخاص بالبنك في 13 مارس 2024.
وتوقعت الشركة أن يرتفع العائد على حقوق المساهمين لدى البنك الأهلي الكويتي إلى 7.4% مقارنة مع 7% للسنة المالية 2023، و5.2% للسنة المالية 2022، نتيجة التوسع المستمر في هامش الربحية والاتجاهات الائتمانية الأساسية الجيدة للبنك، بعد زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دينار.
ولفتت «أرقام كابيتال» إلى أن تقييمها لسعر سهم البنك الأهلي الكويتي يأتي مع استمرار تنفيذ إستراتيجية التحول الخاصة به، والتركيز على العوائد المرتفعة، في وقت تدعم عمليات إدارة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات تحسن العائد على حقوق المساهمين.
ويأتي ذلك في وقت أشارت «أرقام كابيتال» إلى تركيز البنك الأهلي الكويتي على كفاءة التكلفة كجزء من إستراتيجية التحول الخاصة به، لافتة إلى نمو النفقات التشغيلية بنسبة 8.5% على أساس سنوي في السنة المالية 2023، بما يتماشى بشكل عام مع نمو الإيرادات بنسبة 8.2%.
وتوقعت الشركة أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة تتراوح بين 5 و7% بحلول العام المقبل من مستوياتها الحالية البالغة 47%، مرجحة أن يستغرق النمو في عمليات البنك من 3 إلى 4 سنوات، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بحلول السنة المالية 2028 إلى 44% من 48% في السنة المالية 2024.
ورجحت «أرقام كابيتال» أن تتحسن نسبة النفقات التشغيلية للأصول إلى 1.3% في السنة المالية 2027 من 1.4-1.5% في السنة المالية 2024، مقابل 1.4% في السنة المالية 2023، مع مواصلة الاستثمار والإنفاق على التقنيات الرقمية وتعزيز الكفاءة في جميع عمليات البنك.
وأوضحت أنه من المرجح أن يرتفع هامش صافي الفائدة في البنك من 2.27% بنهاية عام 2023 إلى 2.33% بنهاية 2024، مبينة أن العائد على الأصول قد يبلغ 6.63% بنهاية عام 2024، في حين أن إيرادات الفوائد ستصل إلى 406 ملايين دينار بحلول نهاية العام الحالي.
وتابعت «أرقام كابيتال» أن إجمالي الإيرادات التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي سيرتفع بنسبة 4.39% إلى 190 مليون دينار بنهاية 2024، منوهة إلى أن العائد على متوسط الأصول سيرتفع إلى 0.7% بحلول نهاية العام الحالي.
وذكرت الشركة أن إجمالي المخصصات في البنك سيرتفع إلى 44 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن إجمالي القروض والسلف في البنك سيرتفع إلى 4.852 مليارات دينار، في حين أن إجمالي المطلوبات سيرتفع إلى 5.960 مليارات دينار في الفترة نفسها.
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