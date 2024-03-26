أرقام كابيتال توصي بشراء سهم الأهلي بسعر مستهدف يبلغ 280 فلسا



عمليات إدارتي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات تدعمان تحسن العائد على حقوق المساهمين إجمالي القروض والسلف سيرتفع إلى 4.852 مليارات دينار وإجمالي المطلوبات سيرتفع إلى 5.960 مليارات دينار السنة المقبلة

أوصت شركة أرقام كابيتال بشراء سهم البنك الأهلي الكويتي بسعر مستهدف يبلغ 280 فلسا للسهم الواحد بزيادة 6.9% عن السعر الذي كان يتداول به عند نشر تقريرها الخاص بالبنك في 13 مارس 2024.وتوقعت الشركة أن يرتفع العائد على حقوق المساهمين لدى البنك الأهلي الكويتي إلى 7.4% مقارنة مع 7% للسنة المالية 2023، و5.2% للسنة المالية 2022، نتيجة التوسع المستمر في هامش الربحية والاتجاهات الائتمانية الأساسية الجيدة للبنك، بعد زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دينار.ولفتت «أرقام كابيتال» إلى أن تقييمها لسعر سهم البنك الأهلي الكويتي يأتي مع استمرار تنفيذ إستراتيجية التحول الخاصة به، والتركيز على العوائد المرتفعة، في وقت تدعم عمليات إدارة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات تحسن العائد على حقوق المساهمين.ويأتي ذلك في وقت أشارت «أرقام كابيتال» إلى تركيز البنك الأهلي الكويتي على كفاءة التكلفة كجزء من إستراتيجية التحول الخاصة به، لافتة إلى نمو النفقات التشغيلية بنسبة 8.5% على أساس سنوي في السنة المالية 2023، بما يتماشى بشكل عام مع نمو الإيرادات بنسبة 8.2%.وتوقعت الشركة أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة تتراوح بين 5 و7% بحلول العام المقبل من مستوياتها الحالية البالغة 47%، مرجحة أن يستغرق النمو في عمليات البنك من 3 إلى 4 سنوات، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بحلول السنة المالية 2028 إلى 44% من 48% في السنة المالية 2024.ورجحت «أرقام كابيتال» أن تتحسن نسبة النفقات التشغيلية للأصول إلى 1.3% في السنة المالية 2027 من 1.4-1.5% في السنة المالية 2024، مقابل 1.4% في السنة المالية 2023، مع مواصلة الاستثمار والإنفاق على التقنيات الرقمية وتعزيز الكفاءة في جميع عمليات البنك.وأوضحت أنه من المرجح أن يرتفع هامش صافي الفائدة في البنك من 2.27% بنهاية عام 2023 إلى 2.33% بنهاية 2024، مبينة أن العائد على الأصول قد يبلغ 6.63% بنهاية عام 2024، في حين أن إيرادات الفوائد ستصل إلى 406 ملايين دينار بحلول نهاية العام الحالي.وتابعت «أرقام كابيتال» أن إجمالي الإيرادات التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي سيرتفع بنسبة 4.39% إلى 190 مليون دينار بنهاية 2024، منوهة إلى أن العائد على متوسط الأصول سيرتفع إلى 0.7% بحلول نهاية العام الحالي.وذكرت الشركة أن إجمالي المخصصات في البنك سيرتفع إلى 44 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن إجمالي القروض والسلف في البنك سيرتفع إلى 4.852 مليارات دينار، في حين أن إجمالي المطلوبات سيرتفع إلى 5.960 مليارات دينار في الفترة نفسها.