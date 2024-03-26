400 دولار سعر كيس الطحين في شمال غزة
التاريخ
3/26/2024 10:08:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أسعار المواد الغذائية في غزة ارتفعت بشكل كبير مع الاتجاه السريع نحو المجاعة.
وأشارت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن السلع الأساسية أصبحت في شمال غزة أغلى 25 مرة مما كانت عليه قبل الحرب، حيث بلغ سعر كيس الدقيق/الطحين الذي يزن 25 كيلوغراما أكثر من 400 دولار.
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