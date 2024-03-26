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الخلايلة يفتتح مسجد اليسرى في قضاء الظليل بالزرقاء

3/26/2024 10:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد اليسرى في قضاء الظليل في محافظة الزرقاء.


وقال الخلايلة، إن عمارة المساجد تؤشر على أمرين هما الإيمان، والرجولة، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في بناء هذا المسجد ليكون منارة وإشعاعا حضاريا يساهم في ترسيخ مفاهيم وقيم أخلاقية واجتماعية وإنسانية، إضافة إلى الجانب الدعوي والإيماني.


وأشار إلى أن النبي الكريم بدأ ببناء المسجد فور قدومه إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة المكرمة، لأن المسجد هو الذي يعلم الدين وينظم السلوك، ويبني شخصية المسلم، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على دعم ورعاية المساجد وإعمارها.


وأكد مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن رؤية وزارة الأوقاف تقوم على التميز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات والتنمية المستدامة.


وأشاد مدير القضاء كمال القدومي، ورئيس البلدية نضال العوضات، بدور وزارة الأوقاف في رعاية وإعمار المساجد لتكون مركزًا للدعوة ونشر رسالة الإسلام الوسطي المعتدل، مثلما ثمنوا الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للمقدسات في القدس الشريف، ووقوفه الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم لنيل حقوقهم المشروعة.

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