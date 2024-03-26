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عاجل الاحتلال يشدد حصاره على الطواقم الطبية في مجمع الشفاء

3/26/2024 10:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.


وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين، يكررون مناشدتهم للمؤسسات الأممية والمجتمع الدولي، للتدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم.

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