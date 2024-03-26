عاجل الاحتلال يشدد حصاره على الطواقم الطبية في مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين، يكررون مناشدتهم للمؤسسات الأممية والمجتمع الدولي، للتدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم.
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