شهادة جديدة تفند تعرض إسرائيليات لاعتداء جنسي في هجوم 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن شهادة جديدة تفند ادعاءات إسرائيلية سابقة بتعرض فتيات إسرائيليات لاعتداء جنسي خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن الصحيفة، فإن مقطع فيديو جديدا عن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، يفند رواية سابقة لمسعف عسكري إسرائيلي.

وكان المسعف ادعى أن مراهقتين إسرائيليتين من بين قتلى الهجوم، تعرضتا لاعتداء جنسي، وفق ما تداولته وسائل إعلام من بينها "نيويورك تايمز" نفسها.

وقال المسعف في شهادته آنذاك إنه اكتشف جثتي فتاتين مراهقتين ترتديان بعض ملابسهما فقط في أحد المنازل في المجمع الاستيطاني "كيبوتس بئيري"، مشيرا إلى أن جسديهما يحملان علامات عنف جنسي.

وتداولت وسائل إعلام مختلفة في ذلك الوقت شهادات مماثلة، لمصادر لم تكشف هويتها، تؤكد تعرض إسرائيليات لاعتداء جنسي.

على عكس ذلك، فإن الشهادة الجديدة، التي أوردتها "نيويوك تايمز"، تظهر مشاهد التقطها جندي إسرائيلي آخر، كان في المجمع الاستيطاني نفسه في 7 أكتوبر تشرين الأول، جثث ثلاث ضحايا من النساء، بكامل ملابسهن ودون علامات واضحة على عنف جنسي.

ويعتقد أن هذه الجثث في المنزل نفسه الذي أشير سابقا إلى وقوع اعتداء جنسي على إسرائيليات فيه، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة: "رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان المسعف يشير إلى المشهد نفسه، فإن السكان قالوا إنه لم يتم قتل فتاتين مراهقتين في أي منزل آخر في بئيري، واستنتجوا من الفيديو أن الفتيات لم يتعرضن لاعتداء جنسي".

ونقلت الصحيفة عن نيلي بار سيناي، عضو مجموعة من الكيبوتس بحثت في ادعاءات الاعتداء الجنسي في المنزل، قولها إن "هذه القصة كاذبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث العسكري الإسرائيلي قال تعليقا على هذه الشهادات إن "المسعف متمسك بشهادته لكنه ربما أخطأ في تذكر المكان الذي رأى فيه الفتيات المراهقات".