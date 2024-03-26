قوة العقل وقدرة التفكير

أثبتت التجارب العلمية أنك عندما تتخيل مؤدياً لمهمة ما فإنك بذلك تعدل من برامجك العقلية وتنشطها وكأنك تقوم بهذه المهمة بالفعل، علينا أن نستخدم قدرتنا على التخيل دائماً من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، فعندما تقوم بنفسك في قيادة السيارة وفي مخاطبة الجماهير والتأثير فيها تزيد بصورة كبيرة إذا تخيلت ذلك.

يقول عدد من علماء النفس والتنمية البشرية، إن جميع الناس يمتلكون قدرات عقلية هائلة، وأن كل إنسان مهما كان مستواه العلمي فإنه قادر على التفوق بسبب ملكته العقلية التي تتمتع بقدرات كبيرة وعظيمة، بل إن الجميع يمكنه أن يكون مفيداً ويخدم نفسه ومجتمعه، قليل من التأمل والتفكير والتمعن، وهو ما يحدث.

حيث إن الناس رغم قدراتها العقلية المتعادلة، إلا أنهم مختلفون في توظيفها ويوجد تباين بينهم في طريقة استخدامها وتنميتها، وهو ما يؤدي لمشاهدة أناس فاعلين متميزين وآخرين ينظرون للأمور بسلبية.

وهذا ليس نتاجاً لقوة تفكير وعقل ذاك وتواضع قدرات عقل هذا، بل السبب في معرفة كيفية الاستفادة من قدرات العقل وإدراك آلية عمله ووظيفته، هناك أناس يمنحون وقتاً للتخطيط والتنظيم والتمعن، وأناس عفويون يديرون أعمالهم دون خريطة ومعرفة.

الصنف الأول ينجح والثاني يخفق، والسبب مرة أخرى لا يعود إلى الذكاء والغباء، ولكنه يرجع إلى الاستعداد والتخطيط والتفكير. يقال: لن تستطيع ابتكار فكرة ما بنفسك، فجميعنا قد تعلمنا من سابقينا. ومن يجلس ليفكر في تجارب الآخرين ويقيسها على حاله ووضعه ويطورها سينجح ويتقدم، أما من هو سلبي في تفكيره واستعداده، فسيبقى متعثراً دائماً. أنجح الأشخاص في العالم هم الذين يستخدمون قدراتهم وإمكاناتهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة، إن استخدام خيالك سوف يساعدك في تحسين قدراته.

قد تواجهنا بعض التحديات في حياتنا وقد تستمر مع الوقت، ولذلك حاول أن تفكر في قصص النجاح التي مرت عليك فهناك توماس أديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي بعد محاولات فشل كثيرة، وهيلين كيلير ولويس بريل ورون سكاير، وغيرهم ممن أيقظوا قدراتهم ونفضوا التراب من عليهم ونجحوا فعلاً في استخدام عقلهم وتفكيرهم في صنع النجاح.