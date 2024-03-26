الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصناعات: كيف يؤثر في الإنتاجية والابتكار؟

في عصر يتسارع فيه التقدم التكنولوجي على وتيرة غير مسبوقة، أصبح للذكاء الاصطناعي دور محوري في مجالات عديدة، وصُنف كأهم ثورة تكنولوجية منذ دخولنا القرن الـ 21؛ نسبة لقدرته على القيام بمهام مختلفة، بدءاً بالمهام اليومية البسيطة كالكتابة، والتصميم، وتحليل البيانات.

والتفاعل الصوتي مع الأفراد، وغيرها الكثير، مما جعل منه عنصراً مساهماً في تحسين الإنتاجية وتعزيز التجربة التكنولوجية للأفراد، إلى المهام التحليلية المعقدة ليكون قوة وميزة تنافسية للمؤسسات والشركات. يتساءل الكثيرون عن تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الصناعات، باعتباره محركاً لدفع عجلة الابتكار نحو المستقبل، فما دور الذكاء الاصطناعي في عالم التصنيع؟ وما التحديات في هذا القطاع؟



أدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى إلى تحولات جذرية في قطاع التصنيع، وتوفير فرص جديدة للأتمتة وتحسين الأداء والابتكار، وهو ما ساهم في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، والحفاظ على مستوى الجودة، كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال بناءً على معدلات الإنتاج، مما يساعد الشركات المصنعة على تحديد المشكلات ومعالجتها قبل حدوثها بإجراء الصيانة المناسبة.

وفي الآونة الأخيرة زادت أهمية مجالات الذكاء الاصطناعي كالتعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية ودعمها لإنترنت الأشياء.

فقد أصبح لدى الشركات المصنعة بيانات أكثر من أي وقت مضى، ويمكن تحليل هذه البيانات ومعالجتها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين عملية صناعة القرار، وتطوير العمليات، وإنشاء نماذج أعمال جديدة؛ مما يجعل أنظمة إنترنت الأشياء أكثر ذكاء وأكثر كفاءة وقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية.



يُستخدم الذكاء الاصطناعي في صناعات متعددة وله تطبيقات متنوعة، على سبيل المثال؛ في عالم تصنيع السيارات تقوم الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بتجميع أجزاء السيارات وإجراء عمليات الفحص للتحقق من الجودة، وتساهم هذه التقنيات في تقليل التكاليف من خلال العمليات، بدءاً من التصميم وحتى التصنيع، ومن خلال إدارة سلاسل الإمدادات بكفاءة أكبر، وتحديد المشكلات المحتملة في المركبات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم بشكل فعّال في خفض تكاليف التشغيل والتكلفة الإجمالية للإنتاج.



تمتلك الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي القدرة على تحديد العيوب بسرعة ودقة؛ ففي عملية إنتاج الأدوية، تقوم هذه الأنظمة بالتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير، حسب المعايير المحددة مسبقاً في المنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى التغليف، ولا تعمل هذه القدرة على تسريع عملية الفحص فحسب، بل تحد أيضاً من خطر دخول المنتجات المعيبة إلى السوق؛ مما يحافظ على صحة وسلامة المريض وجودة العلامة التجارية. تمتد إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من عالم مراقبة الجودة؛ حيث يمكنها تحسين عمليات صناعة القرار طوال دورة حياة تصنيع الأدوية، وذلك من خلال تحليل البيانات، مما يتيح استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ كما هو الحال في الصناعات الأخرى.

يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث طفرة في صناعة الفضاء، بدءاً من تحليل بيانات الأقمار الصناعية إلى تخطيط المهام، ومن الروبوتات إلى أجهزة التحكم الذاتي. لقد كانت صناعة الفضاء دائماً وما زالت رائدة في استخدام التقنيات المتطورة، وأدى تطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الفضاء إلى تحسن كبير في مستوى العمليات.

بالإضافة إلى توفير التكاليف وتعزيز القدرات، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية التصنيع؛ مما يسمح لرواد الفضاء بإنتاج منتجات عالية الجودة بأقل قدر من الموارد، حيث يتم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتصميم الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد وتحسينها؛ مما يقلل الوقت والموارد اللازمة لإنتاجها.

إن إدراك نقاط القوة ونقاط الضعف لدى كل من الذكاء الاصطناعي والبشر يؤكد حقيقة أن لكل منهما دوراً مميزاً في التصنيع الحديث؛ فإن البشر بتنوعهم وإبداعهم وقدراتهم على حل المشكلات، يكملون كفاءة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام المتكررة بسرعة ودقة وثبات، وعلى النقيض من عمل البشر أو الذكاء الاصطناعي بشكل فردي، فمن المتوقع أن يؤدي عمل العنصرين معاً إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.

ولهذا أصبح التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في أنظمة التصنيع أكثر شيوعاً في عصر الثورة الصناعية الرابعة؛ مما سيؤدي إلى تغير طبيعة عمل الإنسان في هذه الشراكة تدريجياً من حيث المسؤوليات الوظيفية ومتطلبات المهارات والتدريب.

وعلى الرغم من كل هذه التطبيقات، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع لا يخلو من التحديات، فليس دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التصنيع أمراً سهلاً، إذ إنه يتطلب إجراء دراسات وتجارب، وقياس مدى الكفاءة والتحسين في العمليات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان جودة البيانات ودقتها، علاوة على تمويل الشركات ورعايتها للمشاريع التحويلية.

كما أن هناك تحديات على صعيد التوظيف وتدريب القوى العاملة، فضلاً عن اعتبارات السلامة وخصوصية البيانات للشركات؛ وعلى الرغم من هذه التحديات، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع على أنه محرك رئيسي للابتكار والنمو في قطاع التصنيع.

ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمصنعين تحسين عملياتهم، وخفض التكاليف، وإنشاء منتجات وخدمات جديدة، وهو ما يجعله معززاً للابتكار في الصناعات، وركيزة حيوية لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وعاملاً مهماً من أجل تحقيق ثورة هائلة في عالم التصنيع سعياً إلى مستقبل أكثر ذكاءً وفاعلية.