موشينجيت دبي تستعد لعروض أيام الثلاثاء الرائعة بخصومات 40%

كشف موشنجيتTM دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، والذي يضم 29 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية المشوقة والتجارب الترفيهية المميزة، لضيوفه في دولة الإمارات ، عن إعادة استضافة عروض "أيام الثلاثاء الرائعة " حيث سيحظى ضيوف الوجهة بخصم يبلغ 40% على سعر التذكرة أيام الثلاثاء مقابل 198 درهماً فقط للشخص الواحد خلال الفترة التي تبدأ اعتباراً من 25 مارس.

وسيستمتع الضيوف من محبي الإثارة، بمجموعة متنوعة من ألعاب الركوب والأفعوانيات الحماسية التي تشمل أفعوانية «مدغشقر: المطاردة المجنونة» بسرعتها الفائقة، أو تجربة الأفعوانية المعلقة «رحلة التنين» التي ستأخذهم في مغامرة مميزة ستلهب حماسهم بصحبة "أبو سن" فوق القرية الخيالية.

إضافة إلى أفعوانية «قطار الكابيتول السريع» شديدة الاندفاع والمستوحاة من أفلام «هنغر غايمز»، إضافة إلى أفعوانية «ناو يو سي مي: عالي الرهان» التي تحمل طابع الفيلم السينمائي الشهير بانعطافاتها الحادة التي تحمل طابعاً من التشويق والإثارة.

كما تتيح موشنجيت

دبي للمغامرين الصغار فرصة التعرف إلى الأجواء الحماسية عبر لعبة "أفعوانية قرية السنافر السريعة" بقرية السنافر الزاخرة بألعاب الركوب المتنوعة، والتي تمتاز بنمطها الفريد بمنازلها التي يعلوها الفطر ومناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تحتضن 5 وجهات ترفيهية فريدة يمكن فيها للأطفال استكشاف منطقة الألعاب التفاعلية والألعاب العائلية والعروض المسرحية التي تناسب الجميع.

وسيكون ضيوف موشنجيت

دبي على موعد مع تجارب مفعمة بالحماس في الأفعوانيات المثيرة وفعاليات اللقاء والترحيب مع الشخصيات المحببة، بمن فيهم "بو" و"شريك" و"الملك جوليان" ليحظوا فيها بأوقات حافلة بالمرح والتشويق والتجارب الترفيهية الاستثنائية.

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