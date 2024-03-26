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«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة بين الشارقة وجازان 4 يونيو

3/26/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها بين مدينتي الشارقة وجازان في المملكة العربية السعودية.

وستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 4 يونيو 2024.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «مع استمرارنا في تطوير شبكة وجهاتنا، نلتزم بخدمة أسواقنا الرئيسية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونؤكد من خلال استئناف الرحلات المباشرة بين مدينتي الشارقة وجازان التزامنا الدائم بتوفير رحلات جديدة لعملائنا، وتزويدهم بخيارات سفر جديدة تتميز بالقيمة المضافة».

وتلتزم «العربية للطيران» بتوفير القيمة والراحة لمسافريها من خلال أسطولها المكون من 73 طائرة من نوع إيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر المقصورة عبر الأسطول المزيد من الراحة مع واحدة من أكثر مساحات المقاعد اتساعاً مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وجازان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران»، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.


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