رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان .. تسلمها أنور قرقاش

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، رسالة خطية من سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
تسلم الرسالة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقباله في مكتبه في ديوان الرئاسة في أبوظبي، معالي الدكتور بنجامين بول ميل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.
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