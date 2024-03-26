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طرق دبي تُنجِزُ المرحلة الأولى من الجيل الجديد لخدمات التكامل تحقيقاً لرؤية سياسة خدمات 360

3/26/2024 10:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إنجازها
المرحلة الأولى من الجيل الجديد لخدمات التكامل تحقيقاً لرؤية سياسة (خدمات 360)، التي تهدف إلى تطوير خدمات الهيئة لتصبح خدمات استباقية، سلسة ومتكاملة بدون حضور شخصي وبأسلوب مؤتمت. وقد عملت الهيئة على تطوير قنواتها من خلال تعزيز التبني الرقمي، بحيث تصبح الخدمات ذاتية والعديد منها تُقَدّمُ عبر القنوات المشتركة مثل تطبيق دبي الآن.

تُطَبّق (سياسة خدمات 360) في الهيئة من خلال تحليل وقياس مستوى نضج الخدمات والتخطيط لتطبيقها على مدار 3 سنوات (2023-2025)، بما يتوائم مع خطة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

لقد طبقت الهيئة المرحلة الأولى من سياسة (خدمات 360) بنسبة 100% حيث أُجريَ التحسين على الخدمات من خلال تطويرها وجعلها خدمات مؤتمتة، ومرنة، واستباقية، حيث توزعت هذه التحسينات ضمن 6 خدمات رئيسة وهي الخدمات المرورية، النقل البحري، خدمات أعمال البنية التحتية، خدمة الحافلات، ومخطط الرحلات.

وعملت الهيئة على تطبيق المرحلة الأولى، التي شملت 20% من خدماتها، ومن المخطط خلال المرحلة الثانية للعام 2024 شمول 40% من خدمات الهيئة و40% خلال المرحلة الثالثة في العام 2025.

لقد استفادت قنوات تقديم الخدمة في الهيئة من تطبيق سياسة (خدمات 360) من جانب تحسين رحلة المتعامل للحصول على الخدمة وارتفع عدد القنوات الرقمية للحصول على الخدمة بمعدل 3 قنوات وذلك من خلال إتاحتها عبر المنصات المختلفة للهيئة وهي: الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهيئة، وتطبيق (دبي الآن)، الذي يعتبر أحد أبرز القنوات المشتركة للحصول على الخدمات، وأتاحت الهيئة كذلك إمكانية الدفع من خلال القنوات الرقمية لـ 46 خدمة فرعية من خلال بوابة (سداد دبي).

كما تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة بمقدار خطوتين اثنتين بهدف تحقيق السلاسة في تقديم الخدمات من منظور المتعامل، إلى جانب إلغاء إلزامية الحضور الشخصي للحصول على الخدمة من خلال القنوات التقليدية بنسبة تزيد عن 90% من خدمات الهيئة بحيث يمكن الحصول عليها من خلال استخدام القنوات الذكية فقط.

وقد ساهم تحقيق التكامل بين الأنظمة والخدمات مع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص والمتمثلين بـ 15 جهة حكومية ضمن حكومة دبي، و8 جهات اتحادية و53 جهة خاصة، بتقليص عدد المتطلبات من المتعاملين للحصول على الخدمات من خلال الاستفادة من بياناتهم ومعلوماتهم.

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