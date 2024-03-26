تهديد خطير للصحة.. خبراء يحذر من شرب الماء قبل النوم

حذّر خبراء

من أن شرب الماء قبل النوم قد يشكل خطراً كبيراً على الصحة وزيادة التوتر وضعف جهاز المناعة.

وأوضحت

خبيرة الصحة آشلي هينسورث أنه على الرغم من أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، إلا أن شرب الكثير من الماء، خاصة قبل النوم، يمكن أن يعطل نومك ويضعف جهاز المناعة لديك.



وقالت إن الساعة الداخلية لجسمنا تتحكم في وظائف مختلفة، بما في ذلك كمية السوائل الموجودة في أجسامنا.

واوضحت

إن الترطيب في وقت مبكر من اليوم أمر بالغ الأهمية لضمان حصول جسمك على الوقت الكافي لمعالجة السوائل وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات أثناء الليل".

وحذرت أشلي من أن شرب الكثير من الماء قبل النوم يجعل الكلى تنتج المزيد من البول، مما يؤدي إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب دورة نومك الطبيعية، مما قد يضر بصحتك على المدى الطويل.وفقاً لصحيفة "ميرور".

كما أبرزت

أن النوم المتقطع يمنع النوم العميق والمريح الضروري للصحة الجسدية والعقلية المثلى.



وأضافت: "الاضطراب المستمر في دورة نومنا، خاصة بسبب الرحلات المتكررة إلى الحمام أثناء الليل، ليس مجرد إزعاج - إنه تهديد خطير لصحتنا العامة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر، وضعف الوظيفة الإدراكية، وضعف الجهاز المناعي، وحتى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية والسكري.



وفيما يتعلق بأفضل وقت في اليوم للإكثار من الماء، تنصح

آشلي بتناول الماء في وقت مبكر من الصباح والحفاظ على تناول الماء بشكل ثابت طوال اليوم.



وتقترح أيضًا تقليل تناول السوائل في الساعات التي تسبق وقت النوم، : "في الساعتين السابقتين لوقت النوم، قلل كمية السوائل التي تتناولها تدريجيًا. وهذا يتيح لجسمك وقتًا كافيًا لمعالجة السوائل، مما يقلل من خطر حدوث اضطرابات مزعجة".



يُنصح أيضًا بتجنب أي نوع من الكافيين مثل الشاي والقهوة وبعض المشروبات الغازية قبل النوم، وفقًا لتقارير بريستول لايف .

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