اتهام أنطونيو روديغر بالإرهاب.. تهنئة رمضان تتحول إلى شكوى جنائية

تعامل أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، بقوة مع الاتهام الذي وجه له بالإرهاب، بسبب إحدى الصور الخاصة به.

وكان روديغر نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لنفسه بثوب أبيض على سجادة الصلاة، ويشير بإصبع السبابة بيده اليمنى نحو السماء، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان، وكتب عليها: "تقبل الله صيامنا وقيامنا".

وتعرض روديغر لاتهام مشين من قبل المحرر السابق لصحيفة بيلد، جوليان رايشيلت، الذي كتب على حسابه بشبكة "إكس"، إن ما يفعله روديغر في الصورة علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدم روديغر شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في برلين ضد رايشيلت، كما أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم، المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في فرانكفورت.

وعندما سئل روديغر عن القضية أثناء تواجده مع المنتخب الألماني، قال إنه لا يريد التعليق عليها.

في المقابل، تمسك الصحفي بوجهة نظره، بعدما كتب منشورا آخر على منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء أمس، قال فيه: "حتى عندما يتعلق الأمر بلاعب وطني شهير على وجه الخصوص، لا يمكنك السماح لنفسك بالترهيب، ما يستخدمه أنطونيو روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم هنا هو أساليب الترهيب".

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية، التي نشرت أول تقرير عن هذه القضية، عن وزارة الداخلية الألمانية قولها إن لفتة روديغر "يجب أن يتم فهمها على أنها حالة إيمانية لا تمثل مشكلة من حيث السلامة العامة".

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن "الأمر ينطوي على ذلك بغض النظر عن قيام بعض المتطرفين بإساءة استخدام هذا الرمز لأغراض خاصة".

واختتمت الوزارة بيانها على أن "الأمر يعتمد على الحالة الفردية".

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