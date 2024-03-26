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شرطة الشارقة تعثر على الفتاة الفرنسية المتغيبة عن منزل ذويها

3/26/2024 9:17:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، لـ "لفتاة الفرنسية المتغيبة" عن منزل ذويها بضاحية السيوح، والبالغة من العمر "18" عاماً، والتي تم تداول منشور عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتغيبها عن منزل ذويها.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن العثور على المتغيبة، وهي بصحة جيدة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمها لذويها.

وكان مركز شرطة السويح الشامل تلقى بلاغاً أمس "الاثنين" في تمام الساعة 11:40 صباحاً من والد المتغيبة، يفيد بأن ابنته خرجت من المنزل في ساعة متأخرة، وانقطع بها الاتصال، وليس لديه أي معلومات تفيد عن مكان تواجدها، وبعد "24" ساعة من البحث الشامل؛ عثر عليها رجال الشرطة وهي بصحة جيدة.

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