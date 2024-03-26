دورة حتّا الرمضانية الرياضية تواصل نجاحها برعاية صندوق الفرجان كحدث رياضي مجتمعي

أكد صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الهادف لتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، أن نجاح فعاليات دورة حتّا الرمضانية الرياضية، والتي يتم تنظيمها حتى 30 أبريل 2024، يعكس مدى حيوية مجتمع دبي ووعيه بأهمية الرياضة والحرص على المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تنطلق في كافة أنحاء الإمارة للتحفيز على ممارستها وتبنيها كأسلوب حياة، منوهاً بأهمية الدورات الرمضانية كإحدى السمات المميزة لاحتفاء دبي ومجتمعها النابض بالشهر الفضيل وقيمتها في التشجيع على النشاط والحيوية والابتعاد عن الخمول في شهر الصيام.

وتتضمن دورة حتّا الرمضانية الرياضية، التي انطلقت في 12 مارس الجاري وتواصل فعالياتها برعاية "صندوق الفرجان" إلى نهاية الشهر المقبل 8 ألعاب هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للسيدات، وسباق الجري، ورفع الأثقال، والمشي لكبار المواطنين، والرياضات الإلكترونية، لتكون بذلك ، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتّا، وأحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية على مستوى دبي ككل.

وتُقام دورة هذا العام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي، مستقطبةً مشاركة واسعة من الرياضيين وإقبالاً جماهيرياً كبيراً.

جوائز للجمهور

وإمعاناً في تأكيد البُعد المجتمعي للحدث، فإن دورة حتّا الرمضانية الرياضية تشمل كذلك تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال، بما في ذلك أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى سحوبات وتوزيع جوائز على الجمهور، وذلك انطلاقاً من كون الجمهور أحد أهم عناصر نجاح أي بطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة للدورة على إشراك شباب منطقة حتّا في كافة مراحل تنظيم البطولة بهدف تطوير قدراتهم وإكسابهم ثقافة ومهارة العمل بروح الفريق الواحد أثناء تأدية المهام وتكريس مفهوم العمل التطوعي والجماعي لدى الأجيال الشابة والكوادر المواطنة.

مشاركة واسعة

وتعليقاً على رعاية الدورة والمساهمة في تحقيق أهدافها، قال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: "تجسّد رعاية الصندوق لدورة حتّا الرمضانية الرياضية التزامه بتسخير كافة الإمكانات من أجل تعزيز الترابط المجتمعي وتحقيق سعادة المواطنين، وتشجيع المبادرات المبتكرة التي تحقق هذا الهدف".

وأضاف: "سعداء بما تحظى به الدورة الرمضانية من مشاركة واسعة من أبناء منطقة حتّا والمناطق المجاورة، وذلك نظراً للمستوى المتميز للمنافسات، وتنوّع مسابقاتها، وترسيخها لدور الرياضة وأهميتها كسلوك صحي يومي لكافة أفراد المجتمع، وهو ما يلبي مستهدفات صندوق الفرجان الساعي إلى تحسين جودة حياة المواطنين والمساهمة في تعزيز التنمية الشاملة بما يخدم الوطن والمواطن".

بدوره قال حيي حسن البدواوي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة حتّا الرمضانيه" "نعتز بما وصلت إليه الدورة أصبحت من مكانة كأحد أبرز الأحداث الرياضية في شهر رمضان المبارك، بفضل ألعابها المتنوعة وشعبيتها الواسعة وجوائزها المالية التي تبلغ 270 ألف درهم، ويتم توزيعها على الفرق والأفراد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى".

وأشار إلى أن الدورة الرمضانية الجديدة تستكمل النجاحات التي تحققت في الدورات الماضية، حيث تتضمن الدورة الحالية برنامجاً متنوعاً من البرامج والبطولات لتحفيز التنافس الرياضي بين المشاركين، وتعزيز بيئة رياضية تعود بالفائدة على أهالي منطقة حتّا.

يُذكر أن "صندوق الفرجان" هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.





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