عمار النعيمي يشهد ختام منافسات تحدي الموانع في دورة عجمان الرياضية

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الإثنين في مركز عجمان الإبداعي منافسات بطولة تحدي الموانع "أو سي آر" ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تقام برعاية وتوجيهات سموه، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.

وحضر سمو ولي عهد عجمان يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية جانباً من منافسات البطولة وتفقد موقع ومرافق الحدث، مشيداً بمستوى التنظيم وأداء المشاركين في البطولة.

كما شهد المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ حميد بن عمار النعيمي و الشيخ راشد بن عمار النعيمي، إلى جانب حضور عدد من مديري الدوائر والمسؤولين في الجهات الحكومية في عجمان.

وشارك في بطولة تحدي الموانع التي يتم تنظيمها لأول مرة ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 300 متسابق ومتسابقة من عشاق رياضات المغامرة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات، تنافسوا على مدار 3 أيام ضمن 7فئات مختلفة.

وفاز فريق الدفاع المدني عجمان بالمركز الأول في فئة الفرق رجال محترفين بعدما أنهى السباق في زمن 2:31 دقيقة، وجاء فريق أم القيوين في المركز الثاني بزمن 2:33 دقيقة، فيما حل فريق بلوك 20 امباير في المركز الثالث بزمن 2:43 دقيقة.

وحصد فريق تريبل ثريت ووريرز المركز الأول في فئة الفرق سيدات في زمن 11:32 دقيقة، تلاه فريق امباير ليديس ثانياً بزمن 11:36 دقيقة، وجاء فريق بيا ووريرز في المركز الثالث بزمن 12:08 دقيقة.

وفي فئة فردي رجال محترفين فاز الروسي سيرجي بيلرجين بالمركز الأول بعد نجاحه في اجتياز الحواجز في زمن قدره 2:49 دقيقة، متفوقاً باثنتي عشرة ثانية على مواطنه سيمين كوكتليف الذي تلاه في المركز الثاني بزمن 3:01 دقيقة، فيما حل الروسي فاليري شيبروكوف في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في زمن 3:09 دقيقة.

وانتزع العماني عبد العزيز ثاني المركز الأول في فئة فردي الهواة المجموع العام رجال في زمن 4:00 دقيقة، وجاء مواطنه علي ثاني في المركز الثاني بزمن 4:07 دقيقة، ثم الباكستاني لطيف رحمن ثالثاً بزمن 4:23 دقيقة.

وحصدت الروسية أولغا فلاديسلافوفنا المركز الأول في فئة فردي السيدات بعدما أنهت السباق في زمن 3:26 دقيقة، تلتها الرومانية ايمانيولا كوستيا ثانياً بزمن 3:27 دقيقة، وتقاسمت المركز الثالث البريطانية دونا فوربيس والألمانية إنجا غانثر بزمن 3:35 دقيقة.

وفي فئة فردي الهواة مواطنين رجال فاز خالد سليمان بالمركز الأول في زمن 3:45 دقيقة، ثم سلطان فهد ثانياً بزمن 4:27 دقيقة، وحل جمعة حسين في المركز الثالث بزمن 4:30 دقيقة.

وفي فئة الناشئين تحت 14 سنة ذكور أحرز اليمني علي وليد المركز الأول في زمن 3:18 دقيقة، تلاه مواطنه حمدان عبد الله عبد اللطيف في المركز الثاني بزمن 3:19 دقيقة، وجاء ثالثاً الإماراتي مايد سلطان الحبسي بزمن 3:22 دقيقة.

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