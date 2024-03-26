منتخب فلسطين بـ 10 لاعبين يقتنص فوزًا مثيرًا من بنغلاديش بالتصفيات الآسيوية

اقتنص منتخب فلسطين، فوزًا مثيرًا، من مضيفه بنغلاديش، 0/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ملوك باشوندهارا أرينا، بالجولة الرابعة من المجموعة التاسعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، حتى نجح اللاعب ميلاد تيرمانيني في اقتناص هدف فلسطين في الدقيقة 94، بعد رأسية من البديل إسلام البطران، وصلت إليه ووضعها في الشباك.

وسيطر لاعبو فلسطين على مجريات اللعب طوال أحداث اللقاء، وأهدروا العديد من الفرص بافتقادهم للمسة الأخيرة أمام مرمى بنجلاديش، وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب فلسطين عميد محاجنة في الدقيقة 92، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، إذ تعمد إخراج لاعب بنغلاديش المصاب من أرضية الملعب بطريقة غير مناسبة استدعت إشهار البطاقة الثانية.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، في وصافة المجموعة التاسعة، بينما يتذيل منتخب بنغلاديش الترتيب بنقطتين، في حين يتصدر منتخب أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما لبنان في المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بنغلاديش.

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