العراق يقسو على الفلبين بخماسية في التصفيات الآسيوية

حقق منتخب العراق فوزاً كبيرًا على مضيفه الفلبيني بنتيجة 5-0، على ملعب "ريزال" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل، جاء الهدف الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن حسين في الدقيقة 14، بينما جاء هدف العراق الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة قوية للاعب أمير العماري، وأضاف أيمن حسين هدفاً ثالثاً للعراق في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أضاف العراق هدفاً رابعًا في الدقيقة 62 جاء عن طريق زيدان إقبال، وأحرز زيد تحسين الهدف الخامس للمنتخب العراقي في الدقيقة 77.

وبفوزه اليوم عزز المنتخب العراقي، صدارته للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب الإندونيسي ثانياً برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب الفيتنامي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً المنتخب الفلبيني بنقطة واحدة.



وكان المنتخب العراقي فاز على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت في البصرة يوم 21 مارس الجاري، وجاء الهدف بتوقيع مهند علي.

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