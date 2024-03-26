العراق يقسو على الفلبين بخماسية في التصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق منتخب العراق فوزاً كبيرًا على مضيفه الفلبيني بنتيجة 5-0، على ملعب "ريزال" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل، جاء الهدف الاول من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن حسين في الدقيقة 14، بينما جاء هدف العراق الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة قوية للاعب أمير العماري، وأضاف أيمن حسين هدفاً ثالثاً للعراق في الدقيقة 36.
وفي الشوط الثاني أضاف العراق هدفاً رابعًا في الدقيقة 62 جاء عن طريق زيدان إقبال، وأحرز زيد تحسين الهدف الخامس للمنتخب العراقي في الدقيقة 77.
وبفوزه اليوم عزز المنتخب العراقي، صدارته للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب الإندونيسي ثانياً برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب الفيتنامي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً المنتخب الفلبيني بنقطة واحدة.
وكان المنتخب العراقي فاز على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت في البصرة يوم 21 مارس الجاري، وجاء الهدف بتوقيع مهند علي.
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