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الاحتلال يجرف مكب النفايات الغربي والطريق المؤدي له في بلدة قراوة بني حسان

3/26/2024 9:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكب النفايات الغربي التابع لبلدية قراوة بني حسان غرب سلفيت والطريق المؤدي له.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان جرفت منطقة المكب الغربي والطريق المؤدي له على طول نصف كيلو متر، بهدف منع الوصول للمنطقة.

وأوضح عاصي، أن الاحتلال قام بتجريف المكب بحجة أنه يقع بمنطقة مصنفة "ج"، ومقابلة لمنطقة خلة حسان المصادرة، مشيرا إلى أن الاحتلال بهذه الخطوة التسبب بأزمة بيئية كبيرة للبلدة، سينجم عنها تراكم النفايات وعبئ إضافي للتخلص منها.

ولفت إلى أن الاحتلال سلمهم اخطارا قبل فترة، منوها أن المكان تم تخصيصه لكب النفايات على أراضي البلدة منذ ثلاث سنوات بمساحة دونمين، بحيث لا تشكل أي ضرر على البيئة أو السكان.

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