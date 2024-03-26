الاحتلال يجرف مكب النفايات الغربي والطريق المؤدي له في بلدة قراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكب النفايات الغربي التابع لبلدية قراوة بني حسان غرب سلفيت والطريق المؤدي له.
وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان جرفت منطقة المكب الغربي والطريق المؤدي له على طول نصف كيلو متر، بهدف منع الوصول للمنطقة.
وأوضح عاصي، أن الاحتلال قام بتجريف المكب بحجة أنه يقع بمنطقة مصنفة "ج"، ومقابلة لمنطقة خلة حسان المصادرة، مشيرا إلى أن الاحتلال بهذه الخطوة التسبب بأزمة بيئية كبيرة للبلدة، سينجم عنها تراكم النفايات وعبئ إضافي للتخلص منها.
ولفت إلى أن الاحتلال سلمهم اخطارا قبل فترة، منوها أن المكان تم تخصيصه لكب النفايات على أراضي البلدة منذ ثلاث سنوات بمساحة دونمين، بحيث لا تشكل أي ضرر على البيئة أو السكان.
MENAFN26032024000205011050ID1108022673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.