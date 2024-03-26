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برشلونة يحفز هالاند لتحدي مبابي

3/26/2024 9:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمسك مسؤولو برشلونة بتحقيق حلم التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في صيف 2025.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، سيستمر مع البارسا لموسم آخر، لا سيما بعد أن رفض 100 مليون يورو من الدوري السعودي مؤخرا.
وأشارت إلى أنه من الصعب أن يتواجد ليفا مع برشلونة في الموسم بعد المقبل، حيث سيصل عمره إلى 37 عاما، لذا تخطط الإدارة لضم هداف جديد، ويعد هالاند الصفقة الرئيسية.
ويراهن برشلونة على أن هالاند قد يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي في صيف 2025، بسبب احتمالية تعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي نتيجة للمخالفات المالية، بالإضافة إلى إمكانية رحيل مدربه بيب جوارديولا لانتهاء عقده في الصيف بعد المقبل.
ويريد البارسا الاستفادة أيضا من أن العلاقة بين الرئيس خوان لابورتا، ورافائيلا بيمنتا وكيلة هالاند ممتازة.
وإضافة إلى ذلك سيكون البارسا قريبا من التعافي اقتصاديا وتحقيق دخل مالي كبير في الصيف بعد المقبل، بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" الجديد.
وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن اجتماع بيمنتا وديكو المدير الرياضي لبرشلونة في 29 فبراير/شباط شهد الحديث عن العديد من الموضوعات أبرزها التعاقد مستقبلا مع هالاند.
وذكرت الصحيفة أن هالاند إذا كان ملزما بالاختيار بين ريال مدريد وبرشلونة في صيف 2025، ستكون لدى البارسا أفضلية".
وفسرت: "لأن هالاند يعلم أنه سيكون النجم الأبرز في النادي الكتالوني، بعكس انضمامه للميرنجي في وجود زميل بحجم كيليان مبابي".
واسترسلت: "كما يدرك هالاند أن ارتداء قميص البارسا ووجود مبابي في الريال من شأنه أن يكرر المبارزة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الكلاسيكو".

ملاعب

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