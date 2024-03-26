تركيا تقبض على 147 مشتبهاً بالانتماء لـداعش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمن التركي قبض على 147 شخصاً للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات على مستوى البلاد.
وأوضح "قايا" في منشور على منصة "إكس"، أن الشرطة قبضت على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليماً.
وأضاف أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل "داعش"، وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.
سبق
MENAFN26032024000208011052ID1108022671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.