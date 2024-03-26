تركيا تقبض على 147 مشتبهاً بالانتماء لـداعش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمن التركي قبض على 147 شخصاً للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات على مستوى البلاد.



وأوضح "قايا" في منشور على منصة "إكس"، أن الشرطة قبضت على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليماً.



وأضاف أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل "داعش"، وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.

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