Tuesday, 26 March 2024 05:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا تقبض على 147 مشتبهاً بالانتماء لـداعش

3/26/2024 9:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمن التركي قبض على 147 شخصاً للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات على مستوى البلاد.


وأوضح "قايا" في منشور على منصة "إكس"، أن الشرطة قبضت على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليماً.


وأضاف أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل "داعش"، وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.

سبق



MENAFN26032024000208011052ID1108022671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث