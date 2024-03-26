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برشلونة يبلغ كيميتش بشرط ضمه

3/26/2024 9:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة أبلغت الألماني جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، بشرطها من أجل ضمه إلى النادي الكتالوني.
واتصل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بكيميتش في الصيف الماضي لمحاولة إقناع بالتوقيع مع البارسا.
وأفادت الصحيفة بأن إدارة برشلونة رفضت إتمام الصفقة بسبب عدم قدرة النادي على استثمار الكثير من الأموال في الميركاتو.
وأشارت إلى أن بايرن ميونخ أيضا لم يكن يرغب في التفاوض على بيع كيميتش في الصيف الماضي.
وأوضحت أن هذا السيناريو تغير الآن، لأن عقد كيميتش ينتهي في 2025، ويرفض اللاعب التجديد حتى الآن، خصوصا أنه غير مرحب بعودته للعب كظهير أيمن.
وذكرت أن بايرن مستعد الآن للتفاوض على رحيله في الصيف المقبل نظير رقم يزيد عن 60 مليون يورو.
وكشفت أن برشلونة لديه معلومة أن كيميش متاح للبيع في الصيف المقبل، وأبلغوا اللاعب أنهم لن يوقعوا معه بنهاية الموسم، إلا إذا حدث دخل كبير من المبيعات.
واشترط برشلونة على كيميتش بألا يجدد عقده وينتظر تحرك النادي لضمه مجانا في صيف 2025، إذا أراد الانتقال إلى البارسا.

ملاعب

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