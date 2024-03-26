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آرسنال يؤرق برشلونة في الميركاتو

3/26/2024 9:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم آرسنال إلى سباق التعاقد مع إحدى الصفقات التي يخطط برشلونة للتوقيع معها بشكل نهائي في الصيف المقبل.
ويلعب البرتغالي جواو كانسيلو مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من مانشستر سيتي.
وقد يواجه البارسا قيودا مالية في تحويل إعارة كانسيلو إلى شراء نهائي، إذا أصر السيتي على طلب سعر مرتفع للصفقة.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كانسيلو يعد الصفقة صاحبة أكبر تأثير في برشلونة منذ الصيف الماضي، لذا يريد البارسا الاحتفاظ به نهائيا.
وأشارت إلى أن العلاقة المتوترة بين كانسيلو ومدربه السابق بيب جوارديولا تصعب من احتمالية عودة اللاعب إلى مانشستر سيتي مجددا.
وكشفت أن آرسنال يخطط لمزاحمة برشلونة بقوة على صفقة كانسيلو في الصيف، بناء على طلب مدربه الإسباني ميكيل أرتيتيا الذي لديه إعجاب كبير بالظهير البرتغالي.
وسيمثل كانسيلو حلا لأكثر من مشكلة في آرسنال، لأنه يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

ملاعب

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