توقيف 20 شخصا وضبط 60 بسطة عشوائية بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، عن بدء حملة واسعة لضبط البسطات العشوائية في مدينة إربد، مشيرا إلى أن الحملة ستكون يومية حتى يتم تنظيم الوسط التجاري ومناطق المدينة التي تشهد انتشارا عشوائيا للبسطات وتربك المواطنين.



وقال العتوم إن الحملة بدأت صباحا وضبطت الجهات المختصة على إثرها 60 بسطة وسط المدينة، كما أوقفت 20 شخصا ممن خالفوا التعليمات بالتعدي على الطرق العامة وإعاقة حركة المركبات.



وبين أن الحملة كانت بالشراكة مع بلدية إربد والأجهزة الأمنية بعد ورود عدة شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات.



وقال مدير مديرية الأسواق في بلدية إربد عبدالرحمن أبو لبده، إن الحملة تأتي تمهيدا لحملات يومية شاملة لوقف المخالفات في الوسط التجاري، مشيرا إلى أن طواقم البلدية ستكثف من عملها خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قرب دخول عيد الفطر السعيد.