الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) يحي سريع انه تم تنفيذ هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الساعات الـ72 الماضية.
واشار إلى أنه تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أم الرشراش على ساحل البحر الأحمر.
وأكد أن قرار منع السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الملاحة.
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