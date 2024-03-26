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الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر

3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) يحي سريع انه تم تنفيذ هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الساعات الـ72 الماضية.


واشار إلى أنه تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أم الرشراش على ساحل البحر الأحمر.


وأكد أن قرار منع السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الملاحة.


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