أحلام توجه رسالة لمي عمر بعد نهاية نعمة الافوكاتو

وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: "نعمة الأفوكاتو.. شكراً لكم عمل رائع متكامل والنهاية عظيمة.. شكراً للممثلة العظيمة مي عمر والكاتبان مهاب طارق ومحمد سامي، وشكراً للمخرج الكبير محمد سامي، وشكراً لكل طاقم العمل والمنتجة مها سليم.. وتحياتي للممثل العظيم كمال أبو ريه بشكل شخصي.. بالنسبة لي هو من أعظم الممثلين في مصر العظيمة.. وكل أبطال المسلسل الرائع وننتظر المزيد مع مي عمر".

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