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أحلام توجه رسالة لمي عمر بعد نهاية نعمة الافوكاتو

3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة شكر للنجمة المصرية مي عمر وفريق عمل مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بعد نهايته وعرض الحلقة الـ 16 والأخيرة ، والتي تعد الحلقة الأطول ضمن مسلسلات شهر رمضان، حيث بلغت 82 دقيقة.
ونشرت أحلام صورة لبوستر المسلسل، واصفة إياه بعمل درامي متكامل ورائع، مشيدة بنهايته.


وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: "نعمة الأفوكاتو.. شكراً لكم عمل رائع متكامل والنهاية عظيمة.. شكراً للممثلة العظيمة مي عمر والكاتبان مهاب طارق ومحمد سامي، وشكراً للمخرج الكبير محمد سامي، وشكراً لكل طاقم العمل والمنتجة مها سليم.. وتحياتي للممثل العظيم كمال أبو ريه بشكل شخصي.. بالنسبة لي هو من أعظم الممثلين في مصر العظيمة.. وكل أبطال المسلسل الرائع وننتظر المزيد مع مي عمر".

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