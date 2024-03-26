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رامي صبري وأبناء أكرم حسني نجوم الحلقة الأخيرة من 'بابا جه'

3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه" بطولة النجم أكرم حسني، العديد من الأحداث، بجانب ظهور شخصيات جديدة، بالإضافة إلى مشاركة المطرب المصري بأغنية جديدة.
وحرص بطل العمل "هشام/ أكرم حسني" على تقديم نجليه روبا وياسين في الحلقة الأخيرة من المسلسل، وظهرا وهما يبحثان عن أب للإيجار بسبب غياب والدهما في التصوير لفترة طويلة، ليجيب أكرم منفعلًا "يلا على البيت وبلاش دلع".


ومن مفاجآت الحلقة الأخيرة، إطلاق أغنية للمطرب رامي صبري بعنوان "لذاذة" من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

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