رامي صبري وأبناء أكرم حسني نجوم الحلقة الأخيرة من 'بابا جه'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه" بطولة النجم أكرم حسني، العديد من الأحداث، بجانب ظهور شخصيات جديدة، بالإضافة إلى مشاركة المطرب المصري بأغنية جديدة.
وحرص بطل العمل "هشام/ أكرم حسني" على تقديم نجليه روبا وياسين في الحلقة الأخيرة من المسلسل، وظهرا وهما يبحثان عن أب للإيجار بسبب غياب والدهما في التصوير لفترة طويلة، ليجيب أكرم منفعلًا "يلا على البيت وبلاش دلع".
ومن مفاجآت الحلقة الأخيرة، إطلاق أغنية للمطرب رامي صبري بعنوان "لذاذة" من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.
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