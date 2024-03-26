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هنية: قرار مجلس الأمن يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي

3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في مؤتمر صحفي بطهران "أننا نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى".


وأضاف أن رغم الأثمان الباهظة التي دفعها الشعب الفلسطيني، فإن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.


وأشار إلى ان قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي.


وبين أن واشنطن غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي.


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