هنية: قرار مجلس الأمن يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في مؤتمر صحفي بطهران "أننا نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى".
وأضاف أن رغم الأثمان الباهظة التي دفعها الشعب الفلسطيني، فإن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.
وأشار إلى ان قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي.
وبين أن واشنطن غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي.
MENAFN26032024000208011052ID1108022663
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.