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انهيار طارق لطفي ومحمد رياض في 'رامز جاب من الآخر'

3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استضاف الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامجه "رامز جاب من الاَخر"، النجمين المصريين محمد رياض وطارق لطفي.
وفاجأ رامز جلال الجمهور باختياره غير المتوقع لطارق لطفي ومحمد رياض، خاصة أن الثنائي لم يظهرا سابقاً ببرامج المقالب

واختيار الثنائي، هو ما أثار فضول الجمهور لرؤية رد فعلهما على المقلب.

وفوجئ لطفي ورياض بالمقلب، بعد دخولهما في الغرفة السوداء أمام رامز جلال، وعندما طلب الأخير بإظهار الكلب الشرس أمامهما، ليسقط لطفي أثناء الجري خلال محاولة الهروب من الكلب.
وتواصلت التحديات بعدما أسقط رامز جلال مواطنيه في بركة الماء.

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