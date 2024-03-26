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كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات في الأردن اليوم الثلاثاء 355 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 311 ديناراً وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
هذا واستقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 عند 43.7 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارًا للشراء منهم."













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