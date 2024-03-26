غالانت: لن نوقف القتال في غزة حتى نعيد جميع المحتجزين
التاريخ
3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مواصلة إسرائيل عملها العسكري "لتفكيك حماس والإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار حكمها في غزة".
وأكد غالانت -عقب محادثاته مع بلينكن في واشنطن- أن القتل في غزة لن يتوقف حتى إعادة جميع المحتجزين في القطاع.
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