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غالانت: لن نوقف القتال في غزة حتى نعيد جميع المحتجزين

3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مواصلة إسرائيل عملها العسكري "لتفكيك حماس والإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار حكمها في غزة".
وأكد غالانت -عقب محادثاته مع بلينكن في واشنطن- أن القتل في غزة لن يتوقف حتى إعادة جميع المحتجزين في القطاع.













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