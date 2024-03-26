هآرتس: صفقة التبادل لم تنهر

هآرتس: صفقة التبادل لم تنهر
التاريخ
3/26/2024 9:09:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تنهر، وأشارت إلى أن وفدا إسرائيليا لا يزال في قطر لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح "الرهائن".
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