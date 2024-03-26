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زها الرصيفة يقيم بازاراً لسيدات المجتمع المحلي

3/26/2024 9:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت رعاية رئيس بلدية الرصيفة الأستاذ شادي الزيناتي أُقيم في مركز زها الثقافي بالرصيفة بازار لسيدات المجتمع المحلي بالمشاركة والتعاون مع جمعية أثر الشبابية ومؤسسة الشرق الأدني تحت عنوان "بازاركم" .

والذي تضمن إستضافة السيدات وتهيئة جميع مرافق المركز لمساعدتهن في تسهيل عملية عرض منتجاتهن المتنوعة وسط أجواء رمضانية جميلة تخللها عدد من الفعاليات كالرسم على الوجوه للأطفال والأناشيد الرمضانية والمسابقات الثقافية وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية ، ويأتي هذا البازار إنطلاقاً من مسؤولية مركز زها الثقافي في تنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية .










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