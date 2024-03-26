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نوتنجهام فورست يستأنف ضد عقوبته

3/26/2024 8:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدم نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي بطلب استئناف، اليوم الاثنين، بعد خصم أربع نقاط من رصيده في الدوري الممتاز "البريميرليج" بسبب خرقه القواعد المالية.
وقال النادي في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: "يمكن لنوتنجهام فورست أن يؤكد أنه قدم اليوم استئنافا ضد عقوبة النقاط الأربع التي فرضت علينا فيما يتعلق بانتهاك النادي لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنكليزي الممتاز".
وتم خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام في 18 مارس/آذار الحالي في الدوري المحلي بعد اعترافه بخرق عتبة قواعد الربحية والاستدامة البالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.5 مليون دولار) بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني.
وبات نوتنجهام ثاني فريق في الدرجة الممتازة تتم معاقبته بسبب هذه المخالفات بعد أن تعرض إيفرتون لعقوبة 10 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتم تخفيضها إلى 6 نقاط بعد الاستئناف.

ملاعب

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