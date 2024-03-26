هدف ذهبي .. بهذه الطريقة عانقت الكرة الشباك (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفظ المنتخب الأمريكي بلقب بطل دوري أمم أمريكا الشمالية لكرة القدم "الكونكاكاف"، على حساب نظيره المكسيكي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما فجر اليوم الاثنين.ويدين منتخب "العم سام" بالفضل في انتصاره للاعبه تايلر آدمز، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (45 و63) من زمن اللقاء، على ملعب"AT&T Stadium" بمدينة أريلنغتون الأمريكية.وافتتح تايلر آدمز، البالغ من العمر 25 عاما، التسجيل بهدف رائع أحرزه بتسديدة قوية "لا تصد ولا ترد" من مسافة بعيدة.







وشارك تايلر آدمز، المحترف في صفوف نادي بورنموث الإنجليزي، في 38 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

واحتكر المنتخب الأمريكي لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، منذ انطلاقتها عام 2018.

وحصد المنتخب الأمريكي لقب النسخة الأولى لدوري أمم أمريكا الشمالية لكرة القدم "الكونكاكاف"، على حساب نظيره المكسيكي أيضا، إثر فوزه عليه (3-2) في نهائي 2018، قبل أن يتغلب على كندا بهدفين من دون رد، في نهائي النسخة الثانية.

بينما ذهبت الميداليات البرونزية إلى منتخب جامايكا، الذي تغلب بدوره على بنما بهدف من دون رد.

ملاعب