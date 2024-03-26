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المنتخب الوطني للشباب يفوز على نظيره الياباني وديا

3/26/2024 8:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 على نظيره الياباني بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي انتهت منتصف ليلة أمس على ملعب جاوا، بعمان.
وجاءت هذه المباراة في ختام المعسكر التدريبي الداخلي الذي أقامه منتخب الشباب استعداداً للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول القادم.
وسجل هدفي المنتخب اللاعبان عودة الفاخوري، عند الدقيقة 50 وإبراهيم صبرة، عند الدقيقة 69.
ومثل المنتخب باللقاء: سلامة سلمان، يوسف المقابلة، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، محمد أحمد، صالح فريج، يوسف قشة، عز الدين أبو السعود (ينال المحمود)، عودة الفاخوري (عمر خضر)، محمود ذيب (أنس الخب)، إبراهيم صبرة.
وأكد مدرب المنتخب الوطني للشباب الهولندي بيتر ماينديرسما، أهمية هذا المعسكر والذي حقق الأهداف الفنيّة والبدنية المرجوة منه، بعد اختبار أسماء جديدة وإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين ضمن ثلاثة مواجهات على سوية عالية.
وأضاف: خرجنا بالعديد من النقاط الإيجابية، مع ارتفاع مستوى الاستعداد والانسجام بين الفريق، تأهباً للاستحقاق الرسمي المقبل.
وشهد المعسكر تفوق المنتخب على نظيره السوري ودياً 4-1، قبل أن يتعثر أمام نظيره الياباني 1-3 في لقاءه الأول قبل الفوز في اللقاء الثاني.

ملاعب

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