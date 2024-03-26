Tuesday, 26 March 2024 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة شهر رمضان الفضيل

3/26/2024 8:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت شركة المناصير للزيوت والمحروقات مـأدبة إفطار لعملائها الكرام من أصحاب محطات الوقود العاملة تحت مظلة المناصير للزيوت والمحروقات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، واستمتع جميع الحضور بالإفطار وبأجواء السهرة الرمضانية.

صرح المهندس ياسر المناصير مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات والذي كان على رأس مستقبلي المدعوين ، والذي أكد على عمق العلاقة التي تربط الشركة بعملائها اصحاب محطات الوقود وخاصةً انها علاقة مبنية على الثقة والاحترام والشراكة مضى عليها عشرات السنين.

كما أكد نائب المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري ان هذا الإفطار يأتي في إطار التواصل البنّاء والاستمراية وتقوية العلاقات بين الشركة وعملائها بعيداً عن أجواء العمل وخاصة في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.






















MENAFN26032024000208011052ID1108022322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث