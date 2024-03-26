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مودريتش يدير ظهره للسعودية.. وتحول مفاجئ في مستقبله

3/26/2024 8:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إغلاق الباب أمام عروض أندية الدوري السعودي، فيما يفاضل بين طريقين بعدما استقر على الرحيل عن قلعة "سانتياغو بيرنابيو" معقل ريال مدريد.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو أن الكرواتي المخضرم لن يجدد تعاقده.
مودريتش رفض في الصيف الماضي، عروضا مغرية من السعودية، مفضلا تجديد عقده مع ريال مدريد، لمدة موسم رياضي واحد، حتى 30 يونيو 2024.
وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عن شعور مودريتش بـ"الإحباط" داخل العملاق الإسباني، بسبب قلة الدقائق التي يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش يتجه إلى مغادرة الريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، رافضا في نفس الوقت فكرة اعتزال كرة القدم نهائيا، على الرغم من وصوله إلى سن الـ38 عاما.
وفجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت على أن النجم الكرواتي لا يريد الانتقال إلى الملاعب السعودية كذلك، حيث يفضل الانضمام إلى فريق أوروبي آخر، أو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هناك..
وشددت على أن الدوري الأمريكي، يجذب لوكا مودريتش، أكثر من اللعب في المسابقة السعودية، التي تضم العديد من نجوم اللعبة، أبرزهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.


وحسب الصحيفة، يهدف مودريتش من هذه الخطوة إلى أن يكون جاهزا للمشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026.


وشارك مودريتش في 33 مباراة مع ريال مدريد بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، منها 17 مباراة فقط كأساسي.

ملاعب

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